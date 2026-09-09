OpiniónColumnas La única certeza es la incertidumbre política La diáspora está presente en todas las fuerzas con aspiraciones electorales en 2027. El PJ atraviesa su propia tormenta, con la reedición de la disputa entre Jaldo y Manzur. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas Ranking notas premium Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde" La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio" La única certeza es la incertidumbre política Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada