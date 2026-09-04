Política

La prensa británica reaccionó al discurso de Milei por Malvinas y puso el foco en el petróleo, Trump y las elecciones de 2027

Los principales medios del Reino Unido analizaron el discurso del Presidente y vincularon el nuevo reclamo por las islas con el petróleo, el escenario político argentino y las declaraciones de Donald Trump sobre el Reino Unido.

Una página web del diario británico The Sun presenta una noticia sobre las declaraciones del presidente argentino Javier Milei acerca de la soberanía de las islas Malvinas. (Portada de The Sun)
Una página web del diario británico The Sun presenta una noticia sobre las declaraciones del presidente argentino Javier Milei acerca de la soberanía de las islas Malvinas. (Portada de The Sun)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La prensa británica analizó el discurso de Javier Milei sobre Malvinas y vinculó su reclamo soberano con el petróleo, el respaldo de Trump y la política interna argentina.
  • El pronunciamiento surgió tras dudas de Donald Trump hacia Londres y ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en un marco de baja de popularidad del gobierno libertario.
  • El conflicto anticipa mayores tensiones diplomáticas por los recursos en el Atlántico Sur y marca el inicio de la disputa política hacia las elecciones presidenciales de 2027.
Resumen generado con IA

El anuncio de Javier Milei sobre las Islas Malvinas generó una amplia repercusión en la prensa británica. Los principales medios del Reino Unido analizaron el discurso presidencial y, más allá de la cuestión histórica, pusieron el foco en dos aspectos: el potencial petrolero del archipiélago y la situación política interna de la Argentina.

Quirno afirmó que Chile respaldará el reclamo argentino por Malvinas y advirtió a empresas que operen en las Islas

Quirno afirmó que Chile respaldará el reclamo argentino por Malvinas y advirtió a empresas que operen en las Islas

El mensaje de Milei se produjo horas después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las islas. En ese contexto, distintos medios británicos interpretaron que el momento elegido por el Gobierno argentino no sería casual.

Sky News apuntó al petróleo y a Donald Trump

Sky News fue uno de los primeros medios británicos en analizar el discurso. El corresponsal Mark Stone tituló su análisis en torno a la influencia de Trump y el petróleo en la nueva postura argentina.

Stone calificó el discurso de Milei como “contundente”, aunque consideró que no aportó novedades respecto del histórico reclamo argentino sobre las islas. También cuestionó las referencias históricas utilizadas por el Presidente.

Las 10 frases más importantes de Javier Milei en su discurso sobre Malvinas

Las 10 frases más importantes de Javier Milei en su discurso sobre Malvinas

Sin embargo, el periodista puso especial atención en los recursos energéticos de la zona y en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y cuya producción está prevista para 2028.

“Es evidente que la Argentina quiere participar en ese mercado, y quizás Trump también”, sostuvo Stone, según la publicación.

La prensa británica puso el foco en el petróleo de Malvinas

El Daily Express también vinculó el discurso presidencial con las expectativas por un posible boom petrolero alrededor de las Malvinas.

El medio británico destacó además la decisión anunciada por Milei de imponer sanciones a las empresas que exploten recursos en la zona que la Argentina considera bajo ocupación británica.

The Daily Telegraph fue todavía más lejos y planteó la posibilidad de que Estados Unidos busque participar del negocio petrolero de las Malvinas.

Según el medio, existe una creciente especulación sobre una eventual negociación entre Buenos Aires y Washington para que empresas estadounidenses tengan acceso al petróleo extraído frente a las costas del archipiélago.

El diario también citó a una fuente vinculada al Partido Conservador y al Partido Republicano estadounidense, quien cuestionó la postura de Washington hacia Londres y señaló el perfil empresarial del embajador estadounidense Warren Stephens, particularmente vinculado al petróleo y el gas.

The Guardian vinculó el reclamo con la caída de Milei en las encuestas

Otros medios británicos interpretaron el anuncio desde una perspectiva principalmente política.

The Guardian presentó el reclamo de Milei como un posible intento de desviar la atención de los problemas que atraviesa su Gobierno. El diario citó a analistas que relacionaron el discurso con el momento de menor popularidad del Presidente desde su llegada al poder.

El medio también mencionó las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno y los resultados económicos, además de cuestionar el impacto de las políticas de austeridad asociadas a la “motosierra”.

En la misma línea, el Financial Times sostuvo que Milei volvió a colocar el reclamo por Malvinas en el centro de la agenda política argentina en un momento de dificultades para su administración.

El periódico recordó además que el Presidente es un admirador declarado de Margaret Thatcher y que, desde su llegada al poder, había buscado mejorar las relaciones con Londres.

La elección de 2027, otro factor señalado por los medios

El Financial Times también vinculó el discurso con la evolución de la imagen presidencial. Según el análisis citado por iProfesional, la aprobación del Gobierno habría caído del 52% en enero al 38% en julio.

El medio británico señaló además el desafío electoral que podría representar Victoria Villarruel en 2027 y su posición sobre Malvinas.

Daily Mail siguió una interpretación similar y relacionó el reclamo presidencial con la caída en las encuestas y las próximas elecciones presidenciales argentinas.

La mirada británica sobre la historia de Malvinas

La cobertura también estuvo atravesada por la versión británica sobre la soberanía de las islas.

GB News cuestionó directamente las afirmaciones de Milei sobre Malvinas y puso el acento en la historia del archipiélago desde la perspectiva británica. El medio también recordó la guerra de 1982 y la derrota argentina frente a las Fuerzas Armadas del Reino Unido.

The Independent, por su parte, destacó especialmente el anuncio de posibles sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas y recogió las declaraciones de James Cartlidge, secretario de Defensa en la sombra.

Qué dijo el Gobierno británico sobre el anuncio de Milei

The Daily Telegraph también difundió la respuesta oficial del Gobierno británico. Un portavoz del primer ministro sostuvo que los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y que tienen derecho a determinar su propio futuro.

Wes Streeting, secretario de Defensa británico, cuestionó además el momento elegido por Milei y sostuvo que el anuncio estaría más relacionado con la política doméstica argentina que con la situación de las islas.

En tanto, Noticias Telemundo y ANSA también se hicieron eco del discurso presidencial, especialmente de las sanciones anunciadas contra empresas que exploten recursos en el archipiélago. Ambos medios destacaron al proyecto petrolero Sea Lion, cuya producción está prevista para 2028, como uno de los elementos centrales de las nuevas tensiones entre Argentina y el Reino Unido.

Temas Islas MalvinasInglaterraJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Uno por uno: los proyectos que Milei enviará al Congreso para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas

Uno por uno: los proyectos que Milei enviará al Congreso para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas

Trump abrió la puerta a revisar la postura de EE.UU. sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Trump abrió la puerta a revisar la postura de EE.UU. sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Milei destacó el giro de Trump sobre Malvinas: “Pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada”

Milei destacó el giro de Trump sobre Malvinas: “Pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada”

Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones para petroleras que operen en Malvinas

Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones para petroleras que operen en Malvinas

Trump puso en duda su apoyo al Reino Unido por las Malvinas y lanzó duros reproches contra Londres

Trump puso en duda su apoyo al Reino Unido por las Malvinas y lanzó duros reproches contra Londres

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
2

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia
5

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
5

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Más Noticias
Caen hasta un 10% las acciones de las empresas que integran Sea Lion luego de las declaraciones de Milei

Caen hasta un 10% las acciones de las empresas que integran Sea Lion luego de las declaraciones de Milei

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

El ex canciller uruguayo Omar Paganini: “Argentina está llamada a volver a ser potencia regional”

El ex canciller uruguayo Omar Paganini: “Argentina está llamada a volver a ser potencia regional”

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Comentarios