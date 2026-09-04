La prensa británica reaccionó al discurso de Milei por Malvinas y puso el foco en el petróleo, Trump y las elecciones de 2027
Los principales medios del Reino Unido analizaron el discurso del Presidente y vincularon el nuevo reclamo por las islas con el petróleo, el escenario político argentino y las declaraciones de Donald Trump sobre el Reino Unido.
Resumen para apurados
- La prensa británica analizó el discurso de Javier Milei sobre Malvinas y vinculó su reclamo soberano con el petróleo, el respaldo de Trump y la política interna argentina.
- El pronunciamiento surgió tras dudas de Donald Trump hacia Londres y ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en un marco de baja de popularidad del gobierno libertario.
- El conflicto anticipa mayores tensiones diplomáticas por los recursos en el Atlántico Sur y marca el inicio de la disputa política hacia las elecciones presidenciales de 2027.
El anuncio de Javier Milei sobre las Islas Malvinas generó una amplia repercusión en la prensa británica. Los principales medios del Reino Unido analizaron el discurso presidencial y, más allá de la cuestión histórica, pusieron el foco en dos aspectos: el potencial petrolero del archipiélago y la situación política interna de la Argentina.
El mensaje de Milei se produjo horas después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las islas. En ese contexto, distintos medios británicos interpretaron que el momento elegido por el Gobierno argentino no sería casual.
Sky News apuntó al petróleo y a Donald Trump
Sky News fue uno de los primeros medios británicos en analizar el discurso. El corresponsal Mark Stone tituló su análisis en torno a la influencia de Trump y el petróleo en la nueva postura argentina.
Stone calificó el discurso de Milei como “contundente”, aunque consideró que no aportó novedades respecto del histórico reclamo argentino sobre las islas. También cuestionó las referencias históricas utilizadas por el Presidente.
Sin embargo, el periodista puso especial atención en los recursos energéticos de la zona y en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y cuya producción está prevista para 2028.
“Es evidente que la Argentina quiere participar en ese mercado, y quizás Trump también”, sostuvo Stone, según la publicación.
La prensa británica puso el foco en el petróleo de Malvinas
El Daily Express también vinculó el discurso presidencial con las expectativas por un posible boom petrolero alrededor de las Malvinas.
El medio británico destacó además la decisión anunciada por Milei de imponer sanciones a las empresas que exploten recursos en la zona que la Argentina considera bajo ocupación británica.
The Daily Telegraph fue todavía más lejos y planteó la posibilidad de que Estados Unidos busque participar del negocio petrolero de las Malvinas.
Según el medio, existe una creciente especulación sobre una eventual negociación entre Buenos Aires y Washington para que empresas estadounidenses tengan acceso al petróleo extraído frente a las costas del archipiélago.
El diario también citó a una fuente vinculada al Partido Conservador y al Partido Republicano estadounidense, quien cuestionó la postura de Washington hacia Londres y señaló el perfil empresarial del embajador estadounidense Warren Stephens, particularmente vinculado al petróleo y el gas.
The Guardian vinculó el reclamo con la caída de Milei en las encuestas
Otros medios británicos interpretaron el anuncio desde una perspectiva principalmente política.
The Guardian presentó el reclamo de Milei como un posible intento de desviar la atención de los problemas que atraviesa su Gobierno. El diario citó a analistas que relacionaron el discurso con el momento de menor popularidad del Presidente desde su llegada al poder.
El medio también mencionó las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno y los resultados económicos, además de cuestionar el impacto de las políticas de austeridad asociadas a la “motosierra”.
En la misma línea, el Financial Times sostuvo que Milei volvió a colocar el reclamo por Malvinas en el centro de la agenda política argentina en un momento de dificultades para su administración.
El periódico recordó además que el Presidente es un admirador declarado de Margaret Thatcher y que, desde su llegada al poder, había buscado mejorar las relaciones con Londres.
La elección de 2027, otro factor señalado por los medios
El Financial Times también vinculó el discurso con la evolución de la imagen presidencial. Según el análisis citado por iProfesional, la aprobación del Gobierno habría caído del 52% en enero al 38% en julio.
El medio británico señaló además el desafío electoral que podría representar Victoria Villarruel en 2027 y su posición sobre Malvinas.
Daily Mail siguió una interpretación similar y relacionó el reclamo presidencial con la caída en las encuestas y las próximas elecciones presidenciales argentinas.
La mirada británica sobre la historia de Malvinas
La cobertura también estuvo atravesada por la versión británica sobre la soberanía de las islas.
GB News cuestionó directamente las afirmaciones de Milei sobre Malvinas y puso el acento en la historia del archipiélago desde la perspectiva británica. El medio también recordó la guerra de 1982 y la derrota argentina frente a las Fuerzas Armadas del Reino Unido.
The Independent, por su parte, destacó especialmente el anuncio de posibles sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas y recogió las declaraciones de James Cartlidge, secretario de Defensa en la sombra.
Qué dijo el Gobierno británico sobre el anuncio de Milei
The Daily Telegraph también difundió la respuesta oficial del Gobierno británico. Un portavoz del primer ministro sostuvo que los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y que tienen derecho a determinar su propio futuro.
Wes Streeting, secretario de Defensa británico, cuestionó además el momento elegido por Milei y sostuvo que el anuncio estaría más relacionado con la política doméstica argentina que con la situación de las islas.
En tanto, Noticias Telemundo y ANSA también se hicieron eco del discurso presidencial, especialmente de las sanciones anunciadas contra empresas que exploten recursos en el archipiélago. Ambos medios destacaron al proyecto petrolero Sea Lion, cuya producción está prevista para 2028, como uno de los elementos centrales de las nuevas tensiones entre Argentina y el Reino Unido.