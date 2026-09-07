Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Burning Man es, ante todo, un espacio pensado para el encuentro entre culturas distintas que conviven durante unos días. Que en ese cruce haya aparecido, aunque sea por unos minutos, un fragmento de identidad tucumana y argentina, habla de algo que excede la anécdota: la música de la artista sigue abriéndose camino entre generaciones y escenas que la redescubren a su manera. Y que haya sido un tucumano quien reconociera ese instante y decidiera compartirlo, es también un recordatorio de que esas conexiones, por más lejos que ocurran, siempre terminan encontrando el camino de vuelta a su lugar de inicio.