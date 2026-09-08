Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas

Resumen para apurados
- Cazzu se presentará el 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy con "Latinaje en Vivo", en lo que será el primer show en un estadio de su carrera.
- Tras una gira internacional por América Latina y Estados Unidos, la artista agotó plateas y habilitó nuevas entradas por modificaciones en el escenario.
- El show marca el regreso a sus raíces con la puesta más grande de su carrera, antes de continuar su gira por Santa Fe, Montevideo y diversas ciudades de España.
Después de recorrer Estados Unidos, México y distintos países de Latinoamérica, Cazzu vuelve a Jujuy para hacer el primer show de estadio de su carrera. Será el 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto, donde presentará “Latinaje en Vivo”, la gira con la que viene recorriendo escenarios internacionales.
La fecha tendrá un significado especial para la cantante nacida en Fraile Pintado: será la puesta más grande que haya realizado hasta ahora y fue pensada desde el comienzo para suceder en su provincia natal.
“Una va a todos lados con sus raíces a cuestas, ¿cómo sabría quién soy si me olvido de dónde vengo?”, expresó Cazzu en un mensaje de prensa difundido a un mes del recital. La frase resume el concepto que atraviesa tanto al espectáculo como a Latinaje, un álbum atravesado por sonidos, historias y referencias a la cultura latinoamericana.
Cuándo y dónde será el show de Cazzu en Jujuy
El recital está programado para el sábado 3 de octubre de 2026 en el Estadio 23 de Agosto, ubicado en San Salvador de Jujuy.
Será el primer estadio propio de Cazzu y uno de los puntos centrales de la actual gira. El material difundido por la producción todavía no informa el horario de apertura de puertas ni el comienzo del espectáculo, por lo que esos datos deberán confirmarse más cerca de la fecha.
Cuánto cuestan las entradas para ver a Cazzu en Jujuy
Las plateas ya están agotadas, pero todavía quedan ubicaciones disponibles para el show del 3 de octubre. Además, a partir de una nueva configuración del escenario, la producción habilitó nuevos lugares en campo delantero.
Según el esquema difundido por la organización, los valores son:
- Campo delantero: $85.000 + cargo por servicio.
- Preferencial: $75.000 + cargo por servicio.
- Campo trasero: $65.000 + cargo por servicio.
- Popular: $50.000 + cargo por servicio.
- Platea: agotada.
Las entradas se venden a través de Norte Ticket. La organización también informa la posibilidad de abonar con tarjetas Macro Visa en seis cuotas sin interés, sujeta a las condiciones de la promoción.
Qué se puede esperar de “Latinaje en Vivo”
El espectáculo llega a Jujuy después de una gira que pasó por más de diez ciudades de Estados Unidos y México, además de presentaciones en Bolivia. Varias de esas fechas agotaron localidades.
Antes de regresar al norte argentino, Cazzu todavía tiene presentaciones previstas en Guatemala, Costa Rica y Moreno, mientras que después del show jujeño continuará por Santa Fe, Montevideo y España.
Para Cazzu, la presentación del 3 de octubre será también una forma de volver, con ese disco, al lugar desde donde construyó buena parte de las referencias culturales que atraviesan el proyecto.
Cazzu también estrenó “Noches de Latinaje”
Mientras continúa la gira, la cantante lanzó “Noches de Latinaje”, una serie de diez interpretaciones registradas en diferentes conciertos de 2025 y 2026.
Las entregas se publican cada 15 días y recuperan momentos especiales de los shows. La serie comenzó con “Si Una Vez”, de Selena, interpretada junto a A.B. Quintanilla, y continúa con “Yo Soy María”, de Astor Piazzolla, grabada en el Movistar Arena.