Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas

“Una va a todos lados con sus raíces a cuestas, ¿cómo sabría quién soy si me olvido de dónde vengo?”, expresó Cazzu en un mensaje de prensa difundido a un mes del recital. La frase resume el concepto que atraviesa tanto al espectáculo como a Latinaje, un álbum atravesado por sonidos, historias y referencias a la cultura latinoamericana.