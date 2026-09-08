Malvinas, en el centro de la agenda: el Gobierno rechazó las comparaciones de Milei con Galtieri

No obstante, en medio de la expectativa por un posible acercamiento directo con Londres, el funcionario enfrió las versiones sobre una visita inmediata al Reino Unido. Ravier advirtió que, pese a la importancia del tema en la agenda actual, todavía no tiene confirmado el viaje del mandatario nacional a la capital británica, dejando supeditada la agenda internacional a los avances de la mesa de trabajo que se reúne en Balcarce 50.