Malvinas, en el centro de la agenda: el Gobierno rechazó las comparaciones de Milei con Galtieri

Resumen para apurados
- En Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier rechazó hoy las comparaciones de la oposición entre Milei y Galtieri respecto a la estrategia oficial por la soberanía de las Islas Malvinas.
- El exfuncionario Guillermo Carmona acusó al Gobierno de operar en "modo Galtieri" por confiar en EE.UU., en medio de denuncias oficiales contra petroleras en el Atlántico Sur.
- Casa Rosada descartó una visita inmediata a Londres y coordina una mesa política para definir los pasos diplomáticos y legales sobre el reclamo de soberanía y sus recursos.
En un clima de creciente efervescencia diplomática, el Gobierno nacional buscó hoy marcar distancia de las críticas que vinculan la actual estrategia sobre las Islas Malvinas con los métodos de la última dictadura militar. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue tajante al defender la postura de Javier Milei frente al reclamo de soberanía y los movimientos del gabinete en la materia.
Con el objetivo de mantener el control de la agenda pública, el oficialismo convocó a una mesa política de urgencia. Del encuentro participaron figuras clave como el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para coordinar los próximos pasos tras los anuncios sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El rechazo a los paralelismos históricos
Ante las versiones que circulan en sectores de la oposición, el portavoz oficial buscó desactivar cualquier nexo simbólico con el conflicto de 1982. "Cualquier comparación del presidente Milei con Galtieri es equivocada", aseguró Ravier ante los periodistas acreditados. El vocero intentó así diferenciar la vía diplomática y legal que impulsa la gestión libertaria de la aventura militar del proceso.
No obstante, en medio de la expectativa por un posible acercamiento directo con Londres, el funcionario enfrió las versiones sobre una visita inmediata al Reino Unido. Ravier advirtió que, pese a la importancia del tema en la agenda actual, todavía no tiene confirmado el viaje del mandatario nacional a la capital británica, dejando supeditada la agenda internacional a los avances de la mesa de trabajo que se reúne en Balcarce 50.
Las críticas por el "modo Galtieri" y el factor Estados Unidos
Desde la vereda opuesta, el peronismo reaccionó con dureza a la nueva retórica soberanista. Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas durante la gestión de Alberto Fernández, puso en duda la efectividad del alineamiento con Donald Trump y lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo que tomó el Ejecutivo.
“El cambio de posición de algún país no significa que se vaya a modificar la situación. Sí podría crear condiciones, pero no se puede considerar, como algunos que opinan sin conocimiento, que EEUU nos devolvería las Malvinas”, señaló Carmona.
Según el exfuncionario, existe una maniobra distractiva para ocultar la situación interna del país. “Hay un intento de instalar eso en el imaginario colectivo. Así como Trump instrumentaliza eso en función de la presión sobre Gran Bretaña, creo que el gobierno de Milei está funcionando en modo Galtieri”, afirmó.
Carmona profundizó su análisis al recordar la experiencia histórica de la guerra. “Hago un paralelismo con la actitud que tuvo la dictadura cívico-militar respecto de un hipotético apoyo de EEUU en la guerra. Apoyo que nunca llegó. Cuando Estados Unidos tuvo que elegir entre Gran Bretaña y la Argentina, terminó priorizando su alianza histórica, y tiene motivos para hacerlo”, dijo.