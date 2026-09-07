Villa Alem: La mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno

“Desde hace años vive un infierno”, fue lo único que se atrevió a declarar María Emilia, una vecina de la mujer de 79 años que fue acusada de asesinar a su esposo de 76 en Villa Alem. Esa versión fue confirmada por los hijos de la pareja, por lo que el fiscal Carlos Sale dispuso que la acusada, teniendo en cuenta su edad y la situación que habría atravesado durante los últimos años, continúe el proceso en libertad.