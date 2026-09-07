Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

El Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, concretó un canje de deuda pública con el Banco Central (BCRA) por el que recibió títulos en pesos a tasa fija y entregó a cambio letras vinculadas a la cotización del dólar. La operación, oficializada mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, le permitirá al organismo monetario disponer de instrumentos por el equivalente a U$S2.000 millones para ofrecer cobertura cambiaria al mercado.