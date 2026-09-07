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Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

Economía concretó un canje de deuda con el Banco Central: entregó dos letras dollar-linked a cambio de títulos en pesos a tasa fija. La operación busca ampliar la capacidad del organismo para ofrecer en el mercado cambiario.

BCRA.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Economía, Luis Caputo, entregó al BCRA bonos dollar-linked por U$S 2.000 millones este lunes en Argentina para contener la cotización del dólar.
  • La operación canjeó letras a tasa fija por títulos atados al tipo de cambio a 2026, en un marco de menor liquidación del agro y volatilidad en el mercado.
  • La medida amplía la capacidad del Central para ofrecer cobertura cambiaria al mercado, buscando frenar la demanda de divisas sin sacrificar reservas en el spot.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, concretó un canje de deuda pública con el Banco Central (BCRA) por el que recibió títulos en pesos a tasa fija y entregó a cambio letras vinculadas a la cotización del dólar. La operación, oficializada mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, le permitirá al organismo monetario disponer de instrumentos por el equivalente a U$S2.000 millones para ofrecer cobertura cambiaria al mercado.

La operación contempla el traspaso de parte de las tenencias de la Lecap S30O6 que estaban en poder del BCRA a cambio de dos letras "dollar-linked". Una de ellas es la Lelink D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por el equivalente a U$S800 millones y emitida exclusivamente para esta operatoria.

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La segunda es la Lelink D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, cuya emisión fue ampliada por el Tesoro Nacional hasta el equivalente a U$S1.200 millones para concretar el canje.

La operación tuvo como fecha de realización el pasado 4 de septiembre y su liquidación quedó establecida para hoy, consignó el informe del periodista Javier Blanco, publicado en el diario “La Nación”.

“¿Quién dijo que no podemos ‘crear dólares’? Los dollar-linked son como dólares, pero más divertidos”, comentó con sorna el economista y consultor Fernando Marull, luego de que se conociera la operación a través del Boletín Oficial.

En la misma línea, el analista Martín de la Fuente, de Bavsa, señaló en la red X: “Esto implica que el BCRA cuenta con mayor capacidad de fuego para intervenir vía 'dollar-linked' por un total de U$S2000 millones”.

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Herramienta para el mercado

La operación le otorga al BCRA nuevos instrumentos para continuar ofreciendo cobertura cambiaria, en un contexto de volatilidad en el mercado de cambios y de tasas durante los últimos meses.

El canje fue oficializado mediante la Resolución Conjunta 53/2026, que establece que “las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda de pago”.

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La norma lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman. Además, aclara que “las ampliaciones que se impulsan se encuentran dentro de los límites establecidos en el artículo 45 de la ley 27.798” de Presupuesto.

De esta manera, el BCRA contará con una mayor cantidad de títulos vinculados al dólar para ofrecer al mercado, una herramienta que permite atender la demanda de cobertura cambiaria sin recurrir directamente al mercado spot.

La estrategia se complementa con otras herramientas utilizadas por el BCRA y el Tesoro, entre ellas la venta de títulos ajustables por el tipo de cambio oficial en los mercados primario y secundario y las operaciones con dólar futuro.

Dólar y tasas, como estrategia

El movimiento se produce en el marco de una estrategia oficial orientada a administrar el equilibrio entre el dólar y las tasas de interés. Una mayor oferta de cobertura cambiaria puede reducir la demanda de divisas en el mercado spot, mientras que tasas más elevadas pueden aumentar el atractivo de permanecer en pesos.

Sin embargo, tasas demasiado altas pueden tener impacto sobre el crédito y la actividad.

Según Quantum Finanzas, entre mediados de abril y agosto el dólar oficial acumuló una suba del 11%, hasta alcanzar la zona de $1.500. En paralelo, comenzó a disminuir la oferta estacional de divisas del agro: las compras del BCRA, que durante ese período habían promediado U$S93 millones diarios, bajaron a U$S38 millones por día en agosto.

En ese escenario, el Tesoro también modificó el ritmo de renovación de sus vencimientos. Después de mantener durante 2026 una tasa de refinanciación que promedió el 114%, en agosto renovó el 97,5% y dejó alrededor de $500.000 millones en el mercado.

“Con la depreciación de mayo y junio, después de haber dejado correr al dólar algo más allá de los $1.500, y la fuerte suba de tasas de la última semana de agosto, el mercado recibió una señal de control. La baja posterior de las tasas de alguna manera lo confirma: la caución está hoy en torno al 20% TNA, después de haber superado el 28% algunas semanas atrás”, explicó Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas.

La consultora señaló que, durante el período de mayor tensión, la caución a un día había trepado desde 20,1% hasta 28,2% TNA. Luego, el BCRA y el Tesoro comenzaron a reacomodar la liquidez para llevar las tasas hacia niveles previos, sin abandonar el objetivo de estabilizar el mercado cambiario.

En paralelo, Romano Group destacó que la prioridad oficial durante las últimas semanas fue mantener al dólar lo más estable posible mediante la oferta de cobertura con dollar-linked y futuros. Según la consultora, las personas humanas acumularon compras de divisas por U$S15.150 millones en lo que va de 2026, una fuente de demanda que cobró mayor importancia tras el final de la etapa más fuerte de liquidación del campo.

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