Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

El caso se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, quien tomó conocimiento del crimen y de inmediato se dirigió al lugar acompañado por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández y la investigadora Sofía Sierra. Al mismo tiempo, el fiscal dispuso que se haga presente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a los fines de recolectar evidencias.