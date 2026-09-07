Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza
Resumen para apurados
- Una mujer de 79 años mató de un disparo en la cabeza a su esposo esta madrugada en su casa de Villa Alem, en un presunto ataque bajo investigación.
- Tras el hecho, la acusada llamó a su hijo, quien halló el cuerpo y alertó a la Policía. Peritos del ECIF acudieron al domicilio para levantar rastros y testimonios.
- La mujer quedó demorada a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios II, que definirá su imputación formal en las próximas horas según avancen las pericias.
Un hombre murió esta madrugada después de recibir un disparo en la cabeza, cuando se encontraba en su domicilio en Villa Alem. Su esposa se encuentra demorada y fue puesta a disposición de la Justicia. Testimonios de familiares y vecinos permitieron establecer que la mujer era víctima de violencia de género.
Alrededor de las 2, Blanca Susana Argatt, de 79 años, llamó por teléfono a uno de sus hijos, que vive a pocos metros de su casa, ubicada en Pasaje Primera Junta al 1.000. Cuando llegó, el hombre encontró a su padre, Manuel Rodríguez (76), sin vida, con un disparo en la cabeza y otro en el pecho.
El hijo de la pareja se encargó de llamar a la Policía, que constató que la víctima no tenía signos vitales. Según las primera declaraciones recogidas por los uniformados, Argatt habría efectuado un disparo contra su esposo.
El caso se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, quien tomó conocimiento del crimen y de inmediato se dirigió al lugar acompañado por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández y la investigadora Sofía Sierra. Al mismo tiempo, el fiscal dispuso que se haga presente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a los fines de recolectar evidencias.
La mujer quedó demorada en la Comisaría Segunda. Por su parte, el MPF trabajó en la escena con el objetivo de avanzar en la investigación.