Cuánto cobran las niñeras por hora en septiembre de 2026: los nuevos valores

Resumen para apurados
- En Argentina, las niñeras y cuidadoras perciben en septiembre de 2026 una suba del 1,8%, fijando la hora con retiro en $4.144,32 por actualización del sector.
- La medida complementa el alza del 1,9% de agosto e inicia la absorción escalonada en el básico de un bono no remunerativo extraordinario de hasta $20.000.
- El bono se integrará totalmente en noviembre, elevando la base de cálculo salarial para futuras negociaciones y adicionales por antigüedad o zona.
Las niñeras y cuidadoras de personas que trabajan en casas particulares tienen desde septiembre de 2026 nuevos valores salariales. El sector recibió este mes un aumento del 1,8%, que se suma al incremento del 1,9% aplicado en agosto.
La actualización forma parte del esquema salarial establecido para el personal de casas particulares y alcanza a las distintas categorías de trabajadores del sector. Además, desde septiembre comienza a incorporarse al salario básico una parte de la suma no remunerativa que había sido otorgada en agosto.
Cuánto cobra una niñera por hora en septiembre de 2026
Las niñeras están comprendidas dentro de la categoría “Cuidado de personas”, que también incluye a quienes asisten y acompañan a personas que requieren cuidados.
Con la actualización de septiembre, el valor de la hora quedó establecido en:
- Con retiro: $4.144,32 por hora.
- Sin retiro: $4.599,99 por hora.
- Con retiro: $523.998,96 mensuales.
- Sin retiro: $579.654,92 mensuales.
Qué pasa con la suma no remunerativa
El aumento del 1,8% no es el único cambio que impacta sobre los ingresos del personal de casas particulares.
En agosto se había establecido una suma extraordinaria de entre $8.000 y $20.000, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas por semana. Desde septiembre, el 25% de ese monto pasa a formar parte del salario básico.
La incorporación será progresiva. En octubre se sumará otro 50% y en noviembre se incorporará el 25% restante. De esta manera, el total de aquella suma extraordinaria quedará integrado al salario básico.
Por este motivo, el ingreso efectivo de una niñera durante septiembre puede superar levemente los valores de referencia establecidos únicamente con el aumento porcentual.
Cuánto cobra el personal de casas particulares en septiembre
El nuevo esquema también alcanza al resto de las categorías del servicio doméstico.
Tareas generales
Para quienes realizan tareas de limpieza y mantenimiento general, el valor quedó en:
- $3.871,87 por hora con retiro.
- $4.144,32 por hora sin retiro.
Supervisores
Los supervisores tendrán un valor de:
- $4.603 por hora con retiro.
- $5.007,81 por hora sin retiro.
Tareas específicas
Para el personal que desarrolla tareas específicas, la hora se ubica en:
- $4.379,51 con retiro.
- $4.767,28 sin retiro.
Caseros
En el caso de los caseros, que trabajan bajo la modalidad sin retiro, el valor establecido es de $4.144,32 por hora, mientras que el salario mensual llega a $523.998,96.
Cómo se determina si una niñera cobra por hora o por mes
La modalidad de pago depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador.
Cuando la trabajadora presta servicios durante 24 horas semanales o más, corresponde la modalidad mensual y el sueldo debe calcularse proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas.
En cambio, si trabaja menos de 24 horas semanales, corresponde la liquidación bajo la modalidad por hora.
Además, si una trabajadora realiza tareas correspondientes a diferentes categorías —por ejemplo, cuidado de niños y limpieza— debe tomarse como referencia la categoría mejor remunerada de las actividades que efectivamente realiza.
Antigüedad: otro adicional que debe sumarse
Al salario básico también debe agregarse el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado. Este concepto rige para el personal de casas particulares desde septiembre de 2020.
A su vez, existe un adicional del 30% para quienes trabajan en determinadas zonas desfavorables de la Patagonia, entre ellas La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.
De esta manera, el valor de la hora de una niñera en septiembre de 2026 no depende únicamente del aumento salarial general, sino también de la modalidad de contratación, la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad y, en determinados casos, la zona donde presta servicios.