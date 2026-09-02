Luis Caputo: “Estados Unidos y el FMI no tienen ninguna preocupación por la Argentina”

En una entrevista con el diario "La Nación", Caputo calificó como “buenísima” la reunión que mantuvo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Según explicó, ambos ya habían conversado durante la cena del G20 y luego mantuvieron un encuentro a solas en el que analizaron distintos aspectos de la situación internacional.