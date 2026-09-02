Luis Caputo: “Estados Unidos y el FMI no tienen ninguna preocupación por la Argentina”
Tras sus reuniones en el G20 con autoridades del Tesoro estadounidense y del Fondo, el ministro de Economía nacional dijo que existe optimismo sobre la marcha del programa y que Nación cumplirá “sin problemas” las metas acordadas.
Resumen para apurados
- Tras la cumbre del G20, el ministro Luis Caputo afirmó que EE.UU. y el FMI ven con optimismo la economía argentina y que el país cumplirá las metas fiscales sin problemas.
- Las declaraciones surgen tras reuniones con Scott Bessent del Tesoro y Kristalina Georgieva del FMI, en un marco de baja inflacionaria y recuperación de la recaudación tributaria.
- El respaldo político de Washington y el FMI busca afianzar el programa económico de Javier Milei y garantizar la aprobación de las próximas revisiones del acuerdo financiero.
Tras su participación en la cumbre del G20 y una serie de reuniones con funcionarios estadounidenses y autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, aseguró que tanto la administración de Donald Trump como el organismo multilateral mantienen una visión optimista sobre la marcha de la economía argentina.
“Realmente ellos no tienen ninguna preocupación. En Estados Unidos son mucho más optimistas, desde el Tesoro y el Fondo”, afirmó el funcionario. Además, sostuvo que el gobierno de Javier Milei cumplirá “sin problemas” las metas establecidas en el acuerdo con el FMI.
En una entrevista con el diario "La Nación", Caputo calificó como “buenísima” la reunión que mantuvo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Según explicó, ambos ya habían conversado durante la cena del G20 y luego mantuvieron un encuentro a solas en el que analizaron distintos aspectos de la situación internacional.
El ministro señaló que aprovechó esa reunión para consultar a Bessent sobre cuestiones geopolíticas y el impacto del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, destacó el papel de Estados Unidos frente a los shocks externos y remarcó que la Argentina atraviesa actualmente una situación diferente a la de otros períodos.
“Estados Unidos es parte central de la solución para este shock externo”, sostuvo Caputo, quien destacó que, pese a las tensiones internacionales y las altas tasas de interés, la economía argentina continúa creciendo, los mercados permanecen tranquilos, el Banco Central compra dólares y la inflación continúa descendiendo.
Consultado específicamente sobre si la administración Trump tiene alguna preocupación por la evolución argentina, su respuesta fue contundente: “No, créeme que nada”.
El FMI y las metas fiscales
Caputo también negó que el FMI tenga inquietudes respecto de la economía argentina. Según relató, durante la cumbre mantuvo conversaciones con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y con su director general adjunto, Dan Katz.
“No. Tampoco el FMI. Estuvimos hablando mucho con Georgieva y con Dan Katz. De hecho, como vieron, siempre nos ponen como ejemplos”, afirmó.
El ministro agregó que tampoco recibió consultas por el aumento de los créditos en mora registrado durante julio.
Ante la pregunta sobre si el organismo podría tener reparos de cara a la próxima revisión del acuerdo, volvió a responder que no. También aseguró que la recaudación comenzó a recuperarse durante los últimos dos meses y descartó dificultades para alcanzar el objetivo de superávit fiscal.
“Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas”, afirmó. Además, explicó que las ventas de activos no están contempladas dentro de la meta y que, si se las incorporara, el Gobierno estaría “sobrecumpliendo cómodamente” el objetivo fiscal.
Caputo sostuvo que, para las autoridades del FMI, la deuda continúa bajando, la inflación sigue descendiendo y la actividad económica se está recuperando. En esa línea, consideró que la Argentina se convirtió en un caso de referencia a nivel internacional.
El respaldo de EEUU a Milei
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, modifiquen el respaldo de la administración Trump a la gestión de Javier Milei.
Caputo descartó ese escenario y afirmó: “El compromiso que tienen con nosotros es muy alto”. Según explicó, las autoridades estadounidenses consideran a la Argentina un aliado y mantienen un fuerte respaldo político al Presidente.
“Ellos tienen un compromiso ideológico y ven en la Argentina un aliado, y mientras estén ellos, no creo que nada cambie”, señaló el ministro.
También destacó los elogios de Bessent hacia Milei y aseguró que el secretario del Tesoro estadounidense considera al Presidente argentino “el gran promotor y el gran generador de este cambio en la región”.
Caputo destacó el lugar de Argentina
Por último, el ministro calificó la cumbre como “tal vez el mejor G20” al que asistió y destacó que fue convocado como orador principal en la sesión sobre crecimiento, donde expuso sobre el programa económico argentino.
Caputo aseguró que la Argentina es un “leading case” a nivel internacional y sostuvo que las medidas implementadas están sentando las bases para un crecimiento de largo plazo.
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