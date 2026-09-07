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Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera

Un frente frío de origen polar llegó ayer a la provincia y generó las condiciones para que la precipitación se transformara en copos. El frío continuará, aunque las temperaturas luego irán en ascenso.

AL LÍMITE. El Parque Nacional Aconquija, al límite de Catamarca, se tiñó de blanco en la mañana de ayer.
AL LÍMITE. El Parque Nacional Aconquija, al límite de Catamarca, se tiñó de blanco en la mañana de ayer. FOTOS DE ARIEL BAHIANO FIGUEROA
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Mariano Carrazana tiene 36 años y es de Concepción. Había viajado a Tafí del Valle para pasar el fin de semana con su novia, Camila Olea. Al despertarse ayer, vieron la nieve por la ventana. “La verdad que no esperábamos encontrar todo tan blanco. Sabíamos que iba a hacer mucho frío, pero cuando llegamos y vimos el paisaje nos sorprendimos. Fue una experiencia muy linda porque no es algo que se vea todos los días”, contó.

Claro, es que los cerros habían cambiado de color. Durante su paseo, Mariano y Camila vieron una capa blanca que cubrió los pastos y algunas partes de las montañas. En las zonas más altas la nieve se había hecho más visible. En Raco, los árboles y los senderos quedaron cubiertos y la precipitación continuó durante la mañana. También nevó en Anfama y en sectores del Parque Nacional Aconquija, en el límite con Catamarca.

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La nieve no llegó a acumularse demasiado en los sectores que recorrieron. Predominó una fina capa sobre el suelo y los pastos, mientras que en las partes más altas se podía distinguir una mayor cantidad.

CON PRECAUCIÓN. Vialidad provincial advirtió a los conductores circular despacio por baja visibilidad y hielo. CON PRECAUCIÓN. Vialidad provincial advirtió a los conductores circular despacio por baja visibilidad y hielo.
PINTADO DE BLANCO. En las zonas más afectadas por el fenómeno, la nevada cubrió los caminos. PINTADO DE BLANCO. En las zonas más afectadas por el fenómeno, la nevada cubrió los caminos.

En Raco, en cambio, la nieve llegó a cubrir los árboles y distintos tramos del sendero. Nahuel Verón, de 25 años, había ido a realizar trekking que ya conocía. El recorrido suele ofrecer vistas de los cerros verdes y las nubes, pero esta vez la neblina redujo la visibilidad y la nieve modificó el paisaje.

“Ya habíamos hecho este trekking antes y normalmente tenés unas vistas hermosas, todo verde, los cerros y las nubes. Esta vez no se veía prácticamente nada por la neblina, pero encontrarnos con todo nevado fue algo totalmente distinto”, relató.

Verón recorrió unos 15 kilómetros durante más de tres horas y media, alternando caminata con algunos tramos corriendo. El recorrido tuvo cerca de 1.000 metros de desnivel.

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

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“Cuando llegamos a la parte más alta ya había nieve en el suelo, en los árboles y en distintas partes del sendero, y mientras estábamos ahí seguía nevando”, contó.

Por qué nevó

Jorge Noriega, observador meteorológico, explicó que el fenómeno estuvo relacionado con un frente frío de origen polar que comenzó a desplazarse desde el norte de la Patagonia el jueves. El sistema avanzó por distintas provincias y llegó a Tucumán durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

PAISAJE INVERNAL. Las plantas y el suelo quedaron cubiertos por un fina capa blanca. PAISAJE INVERNAL. Las plantas y el suelo quedaron cubiertos por un fina capa blanca.

Para que la precipitación se produzca en forma de nieve deben combinarse bajas temperaturas y precipitaciones. En las zonas de altura, las condiciones fueron suficientes para que las gotas de agua se congelaran durante su descenso.

Cómo seguirá el tiempo

El frío continuará durante las primeras jornadas de la semana, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual. Noriega anticipó mañanas frías hasta el miércoles, con mínimas de entre 5°C y 8°C en la zona de llanura. A partir de mañana, las máximas comenzarán a subir: se esperan alrededor de 22°C, mientras que el miércoles podrían alcanzar los 23 °C y el jueves, los 24°C.

La nieve volvió a Tafí del Valle y los cerros amanecieron con un paisaje de postal

La nieve volvió a Tafí del Valle y los cerros amanecieron con un paisaje de postal

El invierno, sin embargo, todavía tiene algunos días por delante. El cambio de estación se producirá oficialmente el 22 de septiembre y, hasta entonces, no se descarta una nueva irrupción de aire frío.

HUELLAS DEL INVIERNO. El terreno quedó cubierto de rocío congelado en Tafí del Valle. HUELLAS DEL INVIERNO. El terreno quedó cubierto de rocío congelado en Tafí del Valle.
FUERTE HELADA. La escarcha también adornó bancos, senderos y sectores de recreación. FUERTE HELADA. La escarcha también adornó bancos, senderos y sectores de recreación.

Según Noriega, esta podría haber sido la última nevada de la temporada en las zonas más bajas, como Tafí del Valle o Anfama. En las áreas ubicadas por encima de los 4.000 metros, en cambio, todavía podrían registrarse nevadas antes del final del invierno.

HORIZONTE DIFUSO. El campo aparece desdibujado tras la neblina y el cielo gris. HORIZONTE DIFUSO. El campo aparece desdibujado tras la neblina y el cielo gris.
PANORAMA POCO HABITUAL. La jornada dejó escenas que parecían sacadas de una película. PANORAMA POCO HABITUAL. La jornada dejó escenas que parecían sacadas de una película.

Por ahora, el pronóstico marca un ascenso progresivo de las temperaturas y una disminución de la nubosidad durante los próximos días. Ese cambio permitirá volver a ver los cerros que este domingo quedaron parcialmente cubiertos por la nieve.

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