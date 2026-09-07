Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera

Mariano Carrazana tiene 36 años y es de Concepción. Había viajado a Tafí del Valle para pasar el fin de semana con su novia, Camila Olea. Al despertarse ayer, vieron la nieve por la ventana. “La verdad que no esperábamos encontrar todo tan blanco. Sabíamos que iba a hacer mucho frío, pero cuando llegamos y vimos el paisaje nos sorprendimos. Fue una experiencia muy linda porque no es algo que se vea todos los días”, contó.