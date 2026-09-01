¿Cuánto es la deuda promedio de un tucumano?

Resumen para apurados
- El monto promedio de la deuda de los morosos creció en Tucumán y el país, aunque se redujo la cantidad total de personas endeudadas, según el informe 'Mapa de la Deuda'.
- La crisis económica provocó que quienes ya estaban en mora incrementaran sus pasivos impagos, a pesar de no registrarse un aumento en el número neto de deudores.
- El fenómeno refleja una mayor concentración del pasivo en familias vulnerables y anticipa dificultades para la recuperación del crédito y la capacidad de pago local.
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