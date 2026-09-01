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¿Cuánto es la deuda promedio de un tucumano?

En la Argentina, baja la cantidad de morosos, pero crece el monto del compromiso financiero, de acuerdo con el "Mapa de la Deuda".

CRISIS. En la Argentina no aumentó la cantidad de deudores en mora, pero quienes ya estaban en esa condición adeudan cada vez más.
CRISIS. En la Argentina no aumentó la cantidad de deudores en mora, pero quienes ya estaban en esa condición adeudan cada vez más.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El monto promedio de la deuda de los morosos creció en Tucumán y el país, aunque se redujo la cantidad total de personas endeudadas, según el informe 'Mapa de la Deuda'.
  • La crisis económica provocó que quienes ya estaban en mora incrementaran sus pasivos impagos, a pesar de no registrarse un aumento en el número neto de deudores.
  • El fenómeno refleja una mayor concentración del pasivo en familias vulnerables y anticipa dificultades para la recuperación del crédito y la capacidad de pago local.
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