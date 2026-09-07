Barrio Ciudadela: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente

Los primeros informes policiales sostienen que, alrededor de las 2.30 de la mañana, Eduardo Arreyes, de 74 años, le gritó a su esposa "me estoy quemando". En medio de la conmoción, María López (70), quien se encontraba en otra habitación de la casa, salió a buscar agua, pero debido a las llamas y al humo salió a pedir ayuda.