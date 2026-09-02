José Luis Daza defendió el rumbo económico y habló de la “impaciencia” por los resultados

Resumen para apurados
- En un foro de Libertad y Progreso, el viceministro José Luis Daza defendió el rumbo de Milei ante la impaciencia por resultados, para terminar con décadas de decadencia.
- La exposición se dio ante reclamos industriales; Daza afirmó que el exterior valora el programa y destacó que el RIGI proyecta inversiones por hasta 200.000 millones de dólares.
- El funcionario proyectó que el 98% de las inversiones aún están por ingresar y que, de sostenerse estas reformas, el país logrará converger con las economías de la región.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei, aunque reconoció que existe cierta “impaciencia” por la falta de resultados concretos de la transformación económica, aunque aseguró que las reformas impulsadas por el Gobierno están avanzando.
Durante un foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el funcionario afirmó: “Yo sé que hay mucha impaciencia, pero lo que está haciendo Milei es cambiar un sistema que estaba incrustado por décadas y décadas y que nos llevó a los resultados que todos sabemos”.
Las declaraciones del viceministro se produjeron, además, en una jornada marcada por el reclamo de los industriales. En ese contexto, Daza destacó la diferencia entre las discusiones internas y la mirada que, según sostuvo, existe en otros países sobre el programa económico.
“Acá hay discusión, pero afuera hay un reconocimiento generalizado de que este programa económico va mucho mejor”, consideró.
Daza reconoció que la transformación enfrenta dificultades y resistencia de distintos sectores. “Es una batalla dura, hay grupos de intereses que se oponen radicalmente a estos cambios, pero da mejores resultados que lo esperado”, sostuvo.
El argumento de las inversiones y el RIGI
Uno de los principales argumentos utilizados por el viceministro para defender el rumbo económico fue el volumen de inversiones proyectadas en sectores estratégicos, principalmente energía y minería.
Según Daza, los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en esos sectores pasaron de representar unos U$S150.000 millones a US$200.000 millones. “De esos U$S200.000 millones han entrado U$S4.700 millones, el 98% está por venir”, explicó.
El funcionario también respondió a las críticas que plantean que la apuesta por la minería y la energía podría resultar insuficiente para transformar la estructura productiva del país.
“La gente dice: ‘No alcanza con minería, energía, con estos sectores, nos van a sobrepasar para producir todo lo que necesitamos’”, señaló, consignó el portal Todo Noticias (TN).
En ese sentido, defendió la estrategia del Gobierno y la apuesta por esos sectores como uno de los motores para la próxima etapa de la economía.
La mirada de Daza sobre el futuro de Argentina
Al cerrar su exposición, el viceministro sostuvo que el país tiene una oportunidad para avanzar hacia una mayor convergencia con las economías de la región.
“La Argentina tiene por delante un futuro como pocos países del mundo. Si dejamos de hacer las idioteces que hicimos en los últimos 20 años vamos a converger a nuestros países vecinos”, expresó.