La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena
El predio de casi nueve hectáreas comienza a transformarse en un espacio destinado al deporte, la recreación y el encuentro. Se construyen los accesos y las caminerías y avanza una importante obra hidráulica que incluye tres lagunas artificiales.
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