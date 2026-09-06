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La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

El predio de casi nueve hectáreas comienza a transformarse en un espacio destinado al deporte, la recreación y el encuentro. Se construyen los accesos y las caminerías y avanza una importante obra hidráulica que incluye tres lagunas artificiales.

LO QUE SE VIENE. En el predio ya comienzan a aparecer las caminerías, las lagunas, un anfiteatro natural y otros sectores del futuro parque.
LO QUE SE VIENE. En el predio ya comienzan a aparecer las caminerías, las lagunas, un anfiteatro natural y otros sectores del futuro parque.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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