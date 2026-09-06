Cavallo advierte a Milei: “Más importante que baje la inflación es que haya reactivación”
El exministro de Economía consideró que Argentina debería apuntar a un crecimiento de entre 6% y 8% y advirtió sobre el riesgo de que el ajuste pierda respaldo social si no se traduce en una mejora del bienestar.
Resumen para apurados
- Cavallo advirtió hoy en Argentina a Javier Milei que urge reactivar la economía más que bajar la inflación para no perder el respaldo social hacia las elecciones de 2027.
- El economista cuestionó basar el plan solo en la restricción monetaria, criticó recortes sensibles y recomendó eliminar el cepo cambiario junto a un esquema bimonetario formal.
- Cavallo prevé que, sin un crecimiento del 6% al 8% y mejoras tangibles, el descontento social podría propiciar un giro político hacia opciones intervencionistas hacia 2027.
El exministro de Economía Domingo Cavallo analizó el rumbo del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el éxito del programa económico no dependerá únicamente de conseguir una mayor reducción de la inflación. Para el economista, el principal desafío es lograr una reactivación de la economía que pueda ser percibida por la sociedad.
“Más importante que baje la inflación es que haya reactivación”, planteó Cavallo, quien consideró que Argentina debería aspirar a tasas de crecimiento de entre 6% y 8%, por encima de las metas de expansión cercanas al 3%.
El exministro valoró el esfuerzo fiscal realizado por Milei, pero advirtió que la estabilidad económica necesita traducirse en una mejora concreta de la actividad, el empleo y el bienestar de los argentinos.
Cavallo advirtió sobre el riesgo político para Milei
Uno de los puntos centrales del análisis de Cavallo está relacionado con las elecciones presidenciales de 2027. Según su mirada, si la población no percibe una mejora en su calidad de vida, existe el riesgo de que el respaldo al Gobierno se debilite.
El economista planteó que Milei debe volver a generar la expectativa de progreso que logró durante la campaña electoral de 2023. Para Cavallo, no alcanza con que los indicadores macroeconómicos mejoren: los resultados del programa deben sentirse en la vida cotidiana.
En ese sentido, advirtió sobre un eventual “péndulo” político hacia alternativas más intervencionistas si la sociedad considera que el ajuste no produjo mejoras suficientes.
La crítica de Cavallo al enfoque económico de Milei
Cavallo también cuestionó un enfoque basado exclusivamente en la restricción monetaria para controlar la inflación. Según explicó, reducir la demanda nominal sin avanzar al mismo tiempo con reformas que eleven la productividad puede provocar recesión y aumento del desempleo.
Por eso, consideró que el Gobierno debería poner mayor énfasis en las condiciones necesarias para impulsar la inversión, el crédito y la producción.
El exministro sostuvo que las expectativas cumplen un papel central: cuando las familias y las empresas perciben que la situación económica puede mejorar, aumenta la disposición a invertir y consumir.
Cavallo pidió eliminar el cepo cambiario
Entre sus principales recomendaciones, Cavallo volvió a plantear la necesidad de eliminar las restricciones cambiarias.
El economista sostuvo que el cepo debería levantarse para individuos y empresas y consideró que el contexto externo permitiría hacerlo sin necesariamente provocar un fuerte salto del tipo de cambio.
En su análisis, destacó un superávit comercial que estimó en US$ 25.000 millones y consideró que el Banco Central debería aprovechar la disponibilidad de dólares para acumular reservas.
Según Cavallo, una mayor acumulación de reservas contribuiría a reducir el riesgo país y fortalecer la estabilidad financiera.
El sistema bimonetario que propone Cavallo
Otro de los ejes de su propuesta es la creación de un sistema bimonetario formal, tomando como referencia experiencias de países de la región como Perú y Uruguay.
La idea apunta a establecer un marco en el que el peso y el dólar puedan convivir dentro del sistema financiero, con reglas claras para las operaciones y el ahorro.
Cavallo también cuestionó el costo del crédito en Argentina y señaló que la carga de impuestos como IVA, Ingresos Brutos y Sellos puede incrementar de manera significativa el costo financiero para empresas y consumidores.
Para el exministro, reducir esa carga permitiría ampliar el acceso al crédito y favorecer tanto la inversión como el consumo.
Cavallo cuestionó algunas medidas del Gobierno
Aunque destacó aspectos del rumbo económico de Milei, Cavallo también marcó diferencias con determinadas decisiones de la gestión.
Entre ellas, cuestionó la calidad del ajuste fiscal y mencionó los recortes en áreas sensibles como PAMI y discapacidad.
También puso en discusión el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien reconoció que puede funcionar como una garantía para atraer capitales, sostuvo que otorgar beneficios específicos a determinados sectores entra en tensión con una concepción de libre mercado que debería establecer reglas generales para toda la economía.
Para Cavallo, el desafío del Gobierno no pasa solamente por consolidar la baja de la inflación, sino por conseguir que la estabilidad macroeconómica se transforme en crecimiento sostenido, inversión y una mejora concreta en el nivel de vida.