Créditos hipotecarios UVA: los bancos bajaron sus tasas y ofrecen nuevas condiciones

Los bancos ya bajan sus tasas para créditos hipotecarios UVA

El miércoles de la semana pasada, el Banco Macro fue uno de los primeros en anunciar modificaciones en su programa de créditos hipotecarios UVA. Desde la semana pasada se empezó a ofrecer un punto porcentual menos que antes a los clientes –y sus hijos– que reciben su sueldo en esta entidad, con un plazo máximo de financiamiento de 20 años. El banco aplicó la tasa máxima del 7,5%.