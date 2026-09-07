Créditos hipotecarios UVA: los bancos bajaron sus tasas y ofrecen nuevas condiciones

Resumen para apurados
- El BCRA habilitó hoy en Argentina $200.000 millones de la ANSES para que bancos otorguen créditos hipotecarios UVA con tasa tope del 7,5% y faciliten el acceso a la vivienda.
- La medida canaliza fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en plazos fijos. Entidades como Nación, Macro, ICBC y BBVA ya redujeron sus tasas para ajustarse al esquema.
- Se prevén nueve desembolsos más del Gobierno, lo que incentivará a más bancos a ofrecer tasas cercanas al 7% y ampliará la oferta crediticia para la compra de viviendas.
Desde hoy entró en funcionamiento el esquema para canalizar los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinado a los bancos. Las entidades interesadas podrán acceder a depósitos a plazo fijo ajustados por UVA a uno o cinco años, gracias a los $200.000 millones de los que dispone a partir de hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los bancos que tomen dinero de la ANSES a plazo fijo deberán utilizarlo para ofrecer créditos hipotecarios UVA a sus clientes con una tasa máxima del 7,5%. El objetivo de esta primera licitación era abaratar el financiamiento y ampliar el acceso a la primera vivienda de las familias argentinas. Además de los $200.000 millones iniciales, se prevén nueve desembolsos más.
Los bancos ya bajan sus tasas para créditos hipotecarios UVA
El miércoles de la semana pasada, el Banco Macro fue uno de los primeros en anunciar modificaciones en su programa de créditos hipotecarios UVA. Desde la semana pasada se empezó a ofrecer un punto porcentual menos que antes a los clientes –y sus hijos– que reciben su sueldo en esta entidad, con un plazo máximo de financiamiento de 20 años. El banco aplicó la tasa máxima del 7,5%.
Macro se sumó al grupo de los bancos que ya habían impuesto una tasa inferior a la estipulada. El Banco Nación integraba este grupo con una tasa del 6,7%. Por otra parte, el ICBC se instaló con una tasa del 6,9% y, detrás y junto a Macro, BBVA y Credicoop con un 7,5%.
Condiciones de los bancos para los fondos destinados a créditos hipotecarios
Según lo previsto, las entidades financieras podrán solicitar montos de entre $1.000 millones y $40.000 millones. Una vez aprobado el fondo, los bancos deberán otorgarlo en forma de créditos hipotecarios que cumplan los requisitos previamente establecidos. Los bancos que no lo hagan podrán recibir un reclamo de devolución por parte de la ANSES.
Federico González Rouco, economista de Empiria, estimó que es probable que cada vez más entidades bajen su tasa al nivel sugerido por el Gobierno. “Vamos a ver un pelotón de bancos que ofrecerán líneas específicas al 7% o 7,5%”, señaló.
Aunque no se alejarán demasiado del nivel propuesto hasta ahora, los plazos fijos saldrán con una tasa base de 3,5% y 4,5% a plazos de uno y cinco años. “A esa tasa, los bancos le van a agregar unos dos puntos entre costos, algo de previsión de mora, gastos de funcionamiento y demás. Con lo cual, se llega rápido al 7,5%”, consideró.