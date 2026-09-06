Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores

Atlético se aprovechó de un Racing en crisis para alzarse con una victoria impactante, un 2-1 agónico que lo catapulta a la cuarta posición de su zona y lo ratifica como una de las grandes sorpresas del Clausura.
Cuando el “Decano” parecía conformarse con el punto que se llevaba a casa, Ramiro Ruiz Rodríguez terminó empujando la pelota a la red pisando el área chica para sellar una victoria notable en tiempo añadido y convertir al Cilindro de Avellaneda en una hoguera de insultos contra el presidente Diego Milito.
Fue una noche extraña en el estadio Juan Domingo Perón. El equipo que usó la camiseta con bastones blancos y celestes no fue el local. Y el que arrancó imponiendo condiciones vestía esos colores y era la visita.
Es que Racing abrió la puerta para que Atlético saliera a jugar como más le gusta (a Julio César Falcioni). El conjunto tucumano robaba en la mitad de la cancha a través de Leonel Vega y Lautaro Godoy y atacaba rápido y directo con Franco Nicola y Nicolás Laméndola como bastoneros.
Así, de arranque el “Decano” tuvo tres aproximaciones en poco más de cinco minutos y poco después, y VAR mediante, la falta de Ulises Ortegoza sobre Ignacio Galván fue castigada con el tiro desde los 12 pasos que luego Leandro Díaz regaló pateando al medio, pero no fuerte, para que Facundo Cambeses atajara el penal número 18 de su carrera.
Ni siquiera eso fortaleció a un Racing que se desordenaba atrás, no hacía pie en el medio y se mostraba totalmente inofensivo adelante. La ventaja para la visita cayó por peso propio, por una suma de méritos del equipo del “Emperador”. A los 24 minutos, una notable asistencia de Laméndola posibilitó que Godoy la metiera en el palo más lejano de Cambeses. Golazo para un demorado 1-0.
Y Atlético siguió presionando alto y yendo al frente, sin que la “Acadé” pudiera recuperar la pelota. A Juan Pablo Vojvoda se lo veía gesticular desesperado. Y antes de la media hora de juego el entrenador ya metió mano por partida doble, con los ingresos de Matías Zaracho y Gastón Lodico.
Para entonces, la gente ya había estallado reiteradas veces. Con una bronca acumulada, derivada de una racha de seis partidos sin ganar en el Clausura y ese último puesto en la zona B que hería las sensibilidades desde que Aldosivi ganó en la víspera.
Racing no se parece a su “sí mismo” de tiempos recientes de gloria y en la fría noche de domingo en Avellaneda ni siquiera su aspecto exterior lo ayudó, vestido con esa rara camiseta amarilla y negra a bastones que no fue autorizado en los albores del siglo XX y que sólo terminó luciendo en siete partidos en la década del 70.
En fin, con los aportes de Lodico y sobre todo de Zaracho, Racing despertó un poco, mientras Atlético levantaba por un rato el pie del acelerador. Pero Luis Ingolotti no sufrió, sino con un tiro de media distancia. Y el primer tiempo expiró con la sensación inequívoca que Atlético se podría haber llevado una diferencia mayor al entretiempo.
Vojvoda movió una fecha más en el vestuario, con la entrada de Duván Vergara. Y algo comenzó a cambiar. Atlético defendía demasiado atrás y Racing empezó a creer que era posible. Ingolotti atajó un remate con poca potencia de Lodico, primer llamado de atención. Ahora sí, el conjunto de Falcioni solo apostaba a la contra, pura y dura.
Enseguida después del aplauso a Lionel Messi por su despedida de la selección, la visita intentó recuperar su compostura. El despliegue y la solidaridad, los principales ingredientes de los que había echado mano el equipo de Falcioni para cerrarle los caminos a su rival, ya no arrojaban el mismo resultado, sus jugadores comenzaban a sentir el trajín.
Y este Racing, carente de jugadores con panorama y resolución, fue comprendiendo que había que tirar la pelota al área “decana”. Adrián Martínez volvió a ser “Maravilla” peinándola para que Ingolotti firmara la atajada del partido, un segundo aviso.
El tercero, a los 71 minutos, fue seguido de una explosión de grito de gol. Porque una montonera casi en el área chica derivó en un rebote que le quedó a Leonel Pérez para que sentenciara. De alguna manera, el 1-1 también se veía venir.
Quedaba mucho por delante todavía. La gente cambió insultos por aliento. Y la “Academia” fue y fue, mientras Atlético solo podía aguantar.
Ramiro Ruiz Rodríguez fue el héroe del "Decano" en Avellaneda
Pero inpensandamente Godoy, la figura del partido, tuvo una última genialidad, habilitó al recién ingresado Gabriel Compagnucci para que asistiera a “Triple R” con justeza. El juez de línea cobró fuera de juego, pero el VAR fue el que hizo justicia.
Justicia con el planteo inteligente de Falcioni y con las virtudes de sus jugadores. Así como Atlético humilló a Independiente en Copa Argentina, también se ensañó con este Racing que estaba groggy y al que le asestó una piña para dejarlo en la lona.
El “Decano”, provisionalmente a tres puntos del líder Argentinos, solo mira hacia arriba.