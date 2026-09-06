Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores

Ni siquiera eso fortaleció a un Racing que se desordenaba atrás, no hacía pie en el medio y se mostraba totalmente inofensivo adelante. La ventaja para la visita cayó por peso propio, por una suma de méritos del equipo del “Emperador”. A los 24 minutos, una notable asistencia de Laméndola posibilitó que Godoy la metiera en el palo más lejano de Cambeses. Golazo para un demorado 1-0.