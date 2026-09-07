La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

La victoria de Atlético Tucumán por 2-1 ante Racing tuvo un festejo especial una vez terminado el partido en el Cilindro. Cuando el plantel ya celebraba los tres puntos conseguidos en Avellaneda, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez se acercó al vestuario visitante y se sumó a la alegría de los jugadores del “Decano”.
La imagen comenzó a circular después del encuentro y rápidamente llamó la atención de los hinchas. Allí aparece el histórico delantero tucumano rodeado por futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, todos reunidos para inmortalizar una noche que terminó con una sonrisa para el equipo de Julio César Falcioni.
La presencia del “Pulga” agregó un condimento particular al festejo. Rodríguez es uno de los futbolistas más identificados con la historia reciente de Atlético y mantiene un vínculo especial con la institución en la que protagonizó algunos de los capítulos más importantes de su carrera, con su partido despedida en el Monumental a la vuelta de la esquina.
Una visita especial después del triunfo ante Racing
El clima dentro del vestuario estaba marcado por la euforia después de un partido que tuvo todos los ingredientes. Atlético se había puesto en ventaja con un golazo de Lautaro Godoy, sufrió el empate de Racing en el complemento y terminó encontrando el 2-1 definitivo mediante Ramiro Ruiz Rodríguez sobre el cierre.
El resultado permitió al conjunto tucumano conseguir otro triunfo importante fuera de casa y acomodarse en los puestos de clasificación de la zona B del Clausura.
En medio de ese escenario apareció Rodríguez. El delantero se mezcló entre los jugadores, colaboradores y miembros del cuerpo técnico para participar de la tradicional foto posterior a una victoria.