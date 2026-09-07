La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

Lo que ese contraste revela es que la discusión sobre el rumbo económico dejó de ser ideológica para volverse posicional: no se defiende o se rechaza el modelo por convicción doctrinaria, sino según cuánto se haya ganado o perdido con él, añade la consultora. Quienes lo respaldan son quienes ya atravesaron el costo del ajuste sin comprometer su nivel de vida; quienes piden cambio son los que lo sintieron en su bolsillo. Ese dato tiene una consecuencia electoral directa: el oficialismo tiene un electorado sólido, pero numéricamente acotado, y su crecimiento depende de convencer justamente al segmento donde su gestión produjo más deterioro. En los últimos días, el presidente, Javier Milei, ha ratificado la continuidad del modelo económico. Durante el cierre la Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se hizo en Iguazú, el mandatario explicó porqué su gestión no se volverá más laxa durante el año electoral que se viene. “Miren, yo acá entré por el bronce, yo me pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, remarcó. “Por lo tanto, no voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con equilibrio fiscal y voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación”, ratificó Milei sobre la continuidad del plan económico.