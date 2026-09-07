La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

Frente a las próximas elecciones presidenciales, el 38,7% de los argentinos quiere que el mismo modelo económico continúe y el 59,8% pide un cambio de rumbo. La cifra global, sin embargo, esconde el dato verdaderamente relevante: ese respaldo no está repartido de manera uniforme, sino que se ordena casi linealmente por posición social. Entre la clase alta, seis de cada 10 quieren continuidad; en la clase baja, apenas uno de cada cuatro. La demanda de cambio, en tanto, trepa a más de siete de cada 10 en la base de la pirámide. Los datos surgen de un relevamiento nacional realizado por Zentrix Consultora.
Lo que ese contraste revela es que la discusión sobre el rumbo económico dejó de ser ideológica para volverse posicional: no se defiende o se rechaza el modelo por convicción doctrinaria, sino según cuánto se haya ganado o perdido con él, añade la consultora. Quienes lo respaldan son quienes ya atravesaron el costo del ajuste sin comprometer su nivel de vida; quienes piden cambio son los que lo sintieron en su bolsillo. Ese dato tiene una consecuencia electoral directa: el oficialismo tiene un electorado sólido, pero numéricamente acotado, y su crecimiento depende de convencer justamente al segmento donde su gestión produjo más deterioro. En los últimos días, el presidente, Javier Milei, ha ratificado la continuidad del modelo económico. Durante el cierre la Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se hizo en Iguazú, el mandatario explicó porqué su gestión no se volverá más laxa durante el año electoral que se viene. “Miren, yo acá entré por el bronce, yo me pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, remarcó. “Por lo tanto, no voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con equilibrio fiscal y voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación”, ratificó Milei sobre la continuidad del plan económico.
Según el relevamiento de Zentrix, jóvenes, adultos y mayores respaldan la continuidad del modelo en proporciones casi idénticas -entre 37,7% y 39,4%, -lo que desarma cualquier lectura generacional del fenómeno-. Según el diagnóstico privado, en la Argentina de 2026 no hay una juventud libertaria enfrentada a mayores opositores: hay una estructura social que divide al país por arriba y por abajo, no por edad.
Sobre ese piso de apoyo pesa, además, un límite temporal. El 53,2% de los consultados afirma que ya se le acabó la paciencia para esperar resultados económicos y solo el 22,9% dice estar viéndolos. La impaciencia es transversal y prácticamente idéntica en los tres tramos etarios. Es decir, incluso parte de quienes respaldan la continuidad del modelo lo hacen sin margen de espera. “El Gobierno conserva convicción de fondo, pero perdió el crédito temporal que la sostenía, y esa combinación es más frágil de lo que sugiere el número de apoyo aislado”, considera la consultora a partir de los resultados del sondeo.
En el plano económico e impositivo, la demanda social exige dar un paso decisivo hacia la profundización de las reformas con la consigna de “Motosierra al IVA e Ingresos Brutos”, señala, por su parte, Aníbal Urios, director de DC Consultores. “La sociedad reclama de forma prioritaria un alivio fiscal concreto que reactive la actividad productiva, reduzca la carga tributaria sobre los salarios y estimule la iniciativa privada, otorgando legitimidad al Poder Ejecutivo para avanzar sobre la simplificación del esquema impositivo”, puntualiza el politólogo. Este mandato se combina con la búsqueda innegociable de estabilidad macroeconómica y el fin definitivo de la inflación, consolidando la convicción de que el esfuerzo fiscal debe traducirse en un entorno favorable para la inversión y el crecimiento real.
Futuro
El sondeo de DC Consultores plantea a los argentinos un interrogante: cuando piensa en el futuro, ¿qué es lo que más pesa? El 61,6% responde que tiene en cuenta su propia realidad económica, mes a mes; otro 17% toma en cuenta lo que dice el Gobierno cuando hace anuncios y un 12,3% lo que escucha en su entorno más cercano.
El reporte también invitó a los consultados a responder otra consigna: Si Milei pudiera avanzar con una medida para cerrar este año, ¿cuál preferiría que se cumpla? El 36% de esas personas respondió que se inclinaría por un alivio fiscal que implique reactivación y más empleo; otro 22,7% indicó que quiere que continúe la lucha contra la inflación, con mejora en el salario de bolsillo y un 16% cree que debe consolidarse el rumbo político y económico. En cuanto a los impuestos, DC Consultores relevó que el 38,7% quiere que baje el IVA, un 33,8% el impuesto sobre los Ingresos Brutos y un 18,2% que baje Ganancias.