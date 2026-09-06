El arte como recurso para no volverse loco

Su madre la obligaba a seguir a su padre en sus constantes aventuras sexuales. Luego la obligaba a relatar las escenas presenciadas, para después castigarla descargando en ella su ira. Una libreta que llevaba permanentemente le servía para dibujar como escape a la crueldad materna, aunque esta destruía después todos sus dibujos. Sus creaciones eran la posibilidad de la cura. Veía auras alrededor de objetos, los animales y plantas le hablan. Esas figuras alucinadas comienzan a meterse debajo de su piel borrando el límite entre su cuerpo y el mundo exterior. Apela a pintar en forma reiterativa figuras, puntos, arcos, en forma interminable. Pinta redes infinitas con lunares en telas interminables sin cortar. Cuando se termina la tela pinta en el piso, en los muebles, en su propio cuerpo. Yayoi transforma sus alucinaciones en lunares. Son esas redes infinitas, esa reiteración infinita de lunares la que hacen de soporte a eso ilimitado, a ese dolor infinito que la invade.