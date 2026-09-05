Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT

Resumen para apurados
- Tras las elecciones en la UNT en Tucumán, decanos analizaron los comicios y fijaron prioridades ante la asunción de las nuevas autoridades, Sergio Mohamed y Horacio Madkur.
- El balance se produjo luego de tres meses de incertidumbre institucional que concluyeron con la victoria de la fórmula Mohamed-Madkur en la asamblea universitaria.
- La nueva conducción deberá articular con las distintas facultades para encarar los desafíos académicos y de gestión prioritarios para la casa de altos estudios.
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