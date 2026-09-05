Política

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT

Luego de meses de incertidumbre, analizaron el proceso electoral y plantearon las prioridades que deberá afrontar la nueva conducción.

NUEVA ETAPA. Sergio Mohamed y Horacio Madkur junto a los decanos que respaldaron su candidatura para conducir la UNT.
NUEVA ETAPA. Sergio Mohamed y Horacio Madkur junto a los decanos que respaldaron su candidatura para conducir la UNT.
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras las elecciones en la UNT en Tucumán, decanos analizaron los comicios y fijaron prioridades ante la asunción de las nuevas autoridades, Sergio Mohamed y Horacio Madkur.
  • El balance se produjo luego de tres meses de incertidumbre institucional que concluyeron con la victoria de la fórmula Mohamed-Madkur en la asamblea universitaria.
  • La nueva conducción deberá articular con las distintas facultades para encarar los desafíos académicos y de gestión prioritarios para la casa de altos estudios.
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