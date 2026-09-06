El peronismo es la casita de los viejos

¿Fracasó el modelo o fuimos nosotros?

Cuando nos enteramos de que el sector energético, con el gran éxito de Vaca Muerta que tanto nos refriegan por la cara, destruyó empleo el año pasado, y que sus principales insumos vienen directamente de China, más baratos, sin que el famoso derrame nos salpique una sola gota, y que hasta las oficinas y las casas de los obreros llegan en módulos allende los mares (y que no faltará mucho para que nos manden sus infatigables androides en sustitución de los gastados empleaduchos nacionales), nos preguntamos legítimamente por la naturaleza del éxito y del fracaso, si no estaremos festejando un triunfo ajeno, un éxito que atraviesa el cielo de la patria como una inalcanzable estrella fugaz. Y nos preguntamos si los frutos del Gobierno Más Exitoso de la Historia no serán solo estas realidades fantasmagóricas, y si no hay nada concreto y masticable que esperar en el futuro. Es la sospecha trágica que se instala en la gente con la que me cruzo en el barrio, más del 60% de la sociedad argentina que quiere un cambio y no se anima a decir cuál.