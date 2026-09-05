Política

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán

El gobernador encabezó un acto junto a un ex referente manzurista. La interna radical. Libres del Sur se alista para la campaña. Dimes y diretes.

MANZUR EN BANDA DEL RÍO SALÍ. El senador encabezó una recorrida esta semana por el distrito del este. Foto de X
MANZUR EN BANDA DEL RÍO SALÍ. El senador encabezó una recorrida esta semana por el distrito del este. Foto de X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el senador Juan Manzur afirmó ante Lisandro Catalán que este integra el mismo equipo que el gobernador Osvaldo Jaldo, en medio de disputas políticas provinciales.
  • El cruce ocurre tras desafíos públicos entre Jaldo y Manzur por el liderazgo local, mientras Catalán cuestiona prácticas políticas y reconfigura alianzas en la provincia.
  • La confrontación profundiza la fractura del peronismo tucumano y anticipa una dura disputa por la gobernación entre el jaldismo, el manzurismo y los libertarios.
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