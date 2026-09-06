El revitalizante oxígeno uruguayo
La visita del ex canciller uruguayo Omar Paganini dejó en Tucumán algo más que la presentación de un libro: una invitación a pensar con serenidad un mundo atravesado por una regresión democrática, conflictos bélicos, vértigo tecnológico y deterioro del debate. En tiempos de estridencia, el estilo político uruguayo ofrece una bocanada de civilidad, mesura y confianza en las instituciones.
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