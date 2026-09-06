La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2

“Hoy vemos el proyecto que hemos logrado y sentimos que realmente tiene todo, que no le falta nada” expresa el Ingeniero Rubén Rojkés. “Y no se trata de una cuestión de intuición, sino de experiencia. Estamos convencidos de que son los residentes del country los que completan el concepto al sentirse identificados con los lugares que disfrutan. Cada decisión va en ese sentido: un trazado fluido sin lotes perimetrales. Un Club House pero también una zona de quinchos y parrillas. Un área deportiva, una piscina de 25 metros de largo. Un boulevard central con vegetación y parque lineal donde la gente podrá hacer caminatas o paseos en bicicleta y hasta un Training Bike Lane, un espacio para pasear pero también para entrenar en bici. Y como en todos nuestros desarrollos, un coworking”, agrega.