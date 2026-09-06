La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2

Es prácticamente imposible transitar las zonas urbanizadas más importantes de Tucumán sin ver un desarrollo de Avanco: el Centro y Barrio Norte, Yerba Buena, San Pablo, Tafi Viejo, son algunos de los lugares donde la emblemática empresa tucumana, desarrollista y constructora, viene dejando su impronta desde hace más de tres décadas. Una sana costumbre que se repite, en este 2026, con un nuevo lanzamiento: The Point Country 2.
“Cada proyecto tiene su propia historia. Sus por qué y sus para qué. Y eso se refleja en cada decisión que tomamos” repite con suma convicción el Ingeniero Rubén Rojkés, CEO y fundador de Avanco. Casi de corrido agrega: “lo de este nuevo lanzamiento es muy especial. Nuestro primer country fue The Point, al cual le pusimos toda la pasión del mundo. Cuando vimos la gran aceptación que tuvo, inmediatamente supimos que algún día íbamos a hacer la ´versión 2´. Estar ahora concretándola junto a mis tres hijos que están totalmente integrados a la Empresa, es realmente emocionante”.
La nueva generación
Diego y Joaquín Rojkés, arquitectos, y Martín Rojkés, ingeniero, representan la segunda generación de Avanco. Tuvieron a su cargo la responsabilidad de conducir y coordinar la etapa de Conceptualización y Diseño de The Point Country 2, es decir, el proceso que va desde la idea inicial hasta el diseño definitivo del proyecto, el que finalmente pasa a construcción.
"Hacer una versión 2 de The Point Country era un desafío enorme, muy lindo por cierto, pero que implicaba una gran responsabilidad porque el The Point original había dejado la vara muy alta. Por eso, desde que empezamos a trazar las primeras ideas nos propusimos hacer algo de altísima calidad que, a la vez, se adaptara al público que ya conoce la zona de San Pablo y la busca, la elige”, arranca diciendo Diego.
Reafirmando esas palabras, su hermano Martín comenta: “queríamos un proyecto donde sintiéramos que nos superábamos a nosotros mismos y donde pudiéramos plasmar, también, todas las tendencias que van marcando vanguardia en el mundo y que nosotros investigamos constantemente. La buena noticia es que estamos seguros de haberlo logrado. The Point Country 2 tiene un diseño arquitectónico sumamente moderno, realmente bellísimo, digno de cualquier gran ciudad del mundo”.
Por su parte, Joaquín hace hincapié en aquellos factores que definen la performance competitiva de un producto: “son varios los atributos que le auguran un buen destino a The Point Country 2. Desde el respaldo que obviamente aporta la exitosa marca original hasta la zona donde está radicado, pasando por el estilo que Avanco demuestra cada vez que encara un nuevo proyecto. Y esto último no es un slogan, para nada. La calidad en el diseño y la construcción de nuestros proyectos es realmente un diferencial competitivo. Siempre decimos que jamás construiríamos algo donde nosotros mismos no viviríamos. Es un compromiso con nuestros clientes y con nuestros propios valores”.
Mucho más que estilo arquitectónico, una lugar para vivirlo
Definir el estilo de un proyecto es cada vez más importante en un sector tan competitivo como el de los desarrollos inmobiliarios residenciales. Lo difícil es plasmarlo en sus espacios habitables de todos los días.
“Hoy vemos el proyecto que hemos logrado y sentimos que realmente tiene todo, que no le falta nada” expresa el Ingeniero Rubén Rojkés. “Y no se trata de una cuestión de intuición, sino de experiencia. Estamos convencidos de que son los residentes del country los que completan el concepto al sentirse identificados con los lugares que disfrutan. Cada decisión va en ese sentido: un trazado fluido sin lotes perimetrales. Un Club House pero también una zona de quinchos y parrillas. Un área deportiva, una piscina de 25 metros de largo. Un boulevard central con vegetación y parque lineal donde la gente podrá hacer caminatas o paseos en bicicleta y hasta un Training Bike Lane, un espacio para pasear pero también para entrenar en bici. Y como en todos nuestros desarrollos, un coworking”, agrega.
Toda inversión que genere desarrollo, crecimiento y trabajo, por sí misma, ya es una buena noticia. En el caso de Avanco, además, cada lanzamiento se celebra a modo de reafirmación de los valores fundacionales de la Empresa. El Ingeniero Rubén Rojkés lo expresa de esta manera: “el propósito principal de la arquitectura es mejorar la calidad de vida de las personas, hacerlas más felices. Quien elija vivir en The Point Country 2 es alguien que ama y valora al máximo la calidad de vida”.
Las palabras sobran. The Point Country 2, el nuevo desarrollo de Avanco, está presentado en sociedad y ya espera a sus primeros propietarios.
The Point Country 2
- Club House.
- Quinchos con parrilla.
- Zona deportiva con canchas de fútbol, tenis y pádel.
- Piscina deportiva de 25 m. de largo, con zonificación para niños.
- Gimnasio.
- Training Bike Lane de 1550 m.
- Parque lineal, espacios verdes y recreativos.
- Coworking.
- Lotes desde 450 M2.
- Sistema de seguridad de última generación.
- Tendido subterráneo de servicios.
- Pavimento.
Datos de contacto de Avanco
- Oficina comercial: Virgen de la Merced 628, San Miguel de Tucumán.
- Teléfonos. Fijo: 0381 430-5758. Móviles: Arq. Viviana: 3815883185. Arq. Sandra: 3816319585.
- Web: www.avanco.com.ar