Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur

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Resumen para apurados
- La escena política de Tucumán reúne hoy cruces entre libertarios y Manzur, además de actos de Germán Alfaro en Amalia para posicionarse.
- El escenario provincial muestra tensiones crecientes y reconfiguraciones de cara a las próximas disputas electorales en Tucumán.
- Estos movimientos anticipan una intensificación de la competencia interna y partidaria en el tablero político de la provincia.
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