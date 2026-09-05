Política

Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La escena política de Tucumán reúne hoy cruces entre libertarios y Manzur, además de actos de Germán Alfaro en Amalia para posicionarse.
  • El escenario provincial muestra tensiones crecientes y reconfiguraciones de cara a las próximas disputas electorales en Tucumán.
  • Estos movimientos anticipan una intensificación de la competencia interna y partidaria en el tablero político de la provincia.
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