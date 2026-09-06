Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense

-Quienes se salvaron vivieron algo que es muy impresionante; y lo vivieron sin buscarlo. Fue difícil entrevistarlos porque por ahí no sabían qué responder. De hecho, la azafata me dijo que tenía que ser un ejemplo. Y yo le dije, ¿un ejemplo de qué? No sé, quizás de resiliencia, me contestó. O sea, no lo sabe. Bueno, tampoco tiene por qué saberlo. Después de esto, el mecánico aéreo se acercó más al cristianismo y me dijo que el Señor debía tener planes para él. ¿Cuáles?, le pregunté. La verdad no lo sé, me dijo. O sea, él tampoco lo sabe. Después entrevisté al sobreviviente de otro accidente de avión y me dijo que directamente dejó de buscar las respuestas a tantos porqué. Lo que me parece es que son personas que pasaron por experiencias límite o más allá del límite y queremos preguntarles cosas, pero la verdad es que no tienen por qué saber las respuestas. Y si las saben, no tienen por qué decirlas.