"No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica

Martín Galiana, director general de Citrícola San Miguel, participó en el ciclo "Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán" y describió el actual escenario diferenciando los dos grandes segmentos que integran el negocio del limón y los cítricos. "Lo primero que me parece importante diferenciar es que hay como dos grandes negocios en el limón y en los cítricos: el de fruta fresca y los derivados industriales", señaló.