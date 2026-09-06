"No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica
Martín Galiana, director general de Citrícola San Miguel, participó en el ciclo "Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán" y describió el actual escenario diferenciando los dos grandes segmentos que integran el negocio del limón y los cítricos. "Lo primero que me parece importante diferenciar es que hay como dos grandes negocios en el limón y en los cítricos: el de fruta fresca y los derivados industriales", señaló.
En el caso de Citrícola San Miguel, explicó, la actividad está concentrada exclusivamente en los derivados industriales del limón. "Tucumán y Argentina tienen una preponderancia a nivel mundial muy fuerte. Más del 60% del procesamiento global de limón se produce acá en la región y mantenemos el liderazgo", afirmó.
El referente de la empresa recordó que la actividad atravesó una situación compleja durante los últimos años. "La actividad ha pasado por una situación de crisis los últimos cinco o seis años, con alguna recuperación en 2025, que por supuesto fue beneficiosa para toda la cadena".
Galiana destacó la posición de Tucumán y Argentina en la producción de derivados industriales del limón. "La Argentina y Tucumán en particular son líderes globales en los tres grandes derivados: aceite esencial, jugos concentrados y cáscara deshidratada", afirmó. También mencionó otros productos, como "la pulpa que se vende congelada". Sin embargo, señaló que existen trabajos para avanzar hacia nuevos desarrollos industriales.
"Se están desarrollando trabajos con la Estación Experimental para avanzar un poco en la cadena de valor con derivados de las cáscaras, con ácidos cítricos y derivados de los jugos, para buscar salir un poco de la comoditización y buscar un agregado de valor", dijo. "Estamos encaminados con los organismos correspondientes para poder encontrar opciones que sean industrialmente viables", añadió.
Competencia internacional y condiciones externas
Respecto de la fruta fresca, señaló que los desafíos son diferentes y están vinculados, especialmente, con la competencia internacional. "En el caso de la fruta fresca hay otros desafíos globales, especialmente la competencia con el gran incremento de producción y comercialización que ha generado Sudáfrica", expresó, sin olvidar la posición de Europa.
El director general de la empresa explicó que las compañías trabajan internamente para aumentar su eficiencia. "En el caso de San Miguel, y creo que todas las empresas de la actividad, estamos trabajando tranqueras adentro para aumentar productividades en la producción agrícola y productividad industrial, mejorando las eficiencias en los procesos productivos, asociadas a la vez a la inversión", señaló.
Pero sostuvo que ese trabajo debe complementarse con mejoras en las condiciones externas. "Tenemos una mesa de diálogo con los gobiernos provincial, nacional y municipal para buscar alternativas que nos ayuden. No queremos subsidios. Lo que necesitamos es igualar el terreno para poder competir", remarcó.
Entre las cuestiones que consideró prioritarias mencionó la presión tributaria y los costos logísticos. "Argentina es muy cara en toda la cadena logística comparativamente con Sudáfrica, ni hablar con un país del hemisferio norte, que está mucho más cerca del mercado", sostuvo.
"En términos del negocio industrial del limón, vemos una estabilización de los valores generales en cuanto a volúmenes, precios y demanda. Debería mantenerse esa tendencia que ya vimos consolidada en 2026 a nivel de negocio y a nivel país", afirmó.
Galiana destacó otra característica de la actividad vinculada con el empleo. "En materia laboral, la actividad citrícola tiene una fortaleza que es que tiene prácticamente toda su cadena de trabajo formalizada y certificada. Eso nos da un gran valor ante los clientes y ante los distintos mercados. La reforma laboral ayudó un poco", sentenció.