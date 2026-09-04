Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Por su parte, Rockhopper Exploration opera en las Islas Malvinas desde 2004 y cotiza en Londres. En la cuenca norte, su actividad de exploración se centró en las licencias PL032 y PL004, que contienen los complejos Sea Lion e Isobel-Elaine —este último proyectado para una tercera fase—. En la cuenca sur y este, adquirió mediante la compra de Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) un 52% en terrenos operados por Noble Energy. Tras el retiro de Noble Energy y Edison por los resultados del pozo Humpback, Rockhopper asumió en 2017 la operación del 100% de esas áreas, aclarando que “no existen compromisos financieros ni operativos pendientes vinculados a sus intereses en esa zona”.