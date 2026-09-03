Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Resumen para apurados
- Dos tucumanos crearon Glunot, una app web gratuita para celíacos que reúne un mapa de locales seguros, recetas y productos certificados por ANMAT en Argentina.
- El proyecto nació de la experiencia de María José como celíaca y los conocimientos técnicos de su pareja, integrando más de 250 puntos verificados y datos oficiales.
- Los desarrolladores prevén sumar filtros combinables para dietas veganas, sin lactosa o sin azúcar, ampliando el acceso seguro y gratuito a la información nutricional.
Para una persona celíaca, elegir dónde comer muchas veces implica buscar antes qué lugares tienen opciones sin gluten, revisar recomendaciones o consultar qué productos puede consumir. Lo mismo puede pasar frente a la góndola de un supermercado o durante un viaje a una ciudad desconocida.
A partir de esas situaciones que pueden volverse incómodas, dos tucumanos crearon Glunot, una aplicación gratuita que busca reunir información útil para personas celíacas. Tiene un mapa de locales con opciones sin gluten, un buscador de productos, recetas y un espacio donde los usuarios pueden compartir datos y experiencias.
Detrás del desarrollo están María José, celíaca desde hace 14 años, y su novio Isaías, ingeniero en Computación. “La idea surgió justamente de vivir en primera persona algunas de las dificultades que implica ser celíaco: buscar dónde comer, tener recetas sin gluten a mano para cocinar o simplemente buscar información confiable”, explicó Isaías a LA GACETA.
La experiencia de María José se combinó con los conocimientos técnicos de él. “Pudimos combinar su experiencia y las necesidades que fue encontrando en sus años como celíaca con mis conocimientos de programación y tecnología”, agregó.
Cómo funciona el mapa
Una de las principales herramientas de la aplicación es un mapa en el que aparecen restaurantes, bares, cafeterías, panaderías, dietéticas y emprendimientos que ofrecen productos o comidas sin gluten.
Los usuarios también pueden sugerir lugares que todavía no figuran. Para hacerlo deben completar un formulario y, antes de que el punto aparezca en el mapa, la información pasa por una revisión para evitar lugares inexistentes o datos repetidos.
Cada lugar incluye información básica, opiniones de otros usuarios y un acceso a Google Maps. Además, se puede filtrar la búsqueda según el tipo de comida.
Para Isaías, esa posibilidad surgió de una situación que se repite cuando una persona celíaca sale a comer. “Muchas veces terminás yendo siempre a los mismos lugares porque ya sabés que tienen opciones aptas y no querés correr riesgos”, contó.
Pero hay otra dificultad: llegar a un restaurante y recién ahí descubrir qué se puede comer. “Muchas veces pasa que, como no sabés qué ofrece un lugar, terminás yendo y descubriendo que solamente tienen una opción de pizza, empanadas o ensaladas, y te toca comer ‘lo que hay’”, señaló.
El mapa permite buscar antes de salir. Si alguien tiene ganas de comer una hamburguesa, por ejemplo, puede aplicar ese filtro y ver qué lugares cercanos ofrecen una versión sin gluten.
“Parece algo simple, pero para un celíaco es importante poder elegir dónde comer y no simplemente adaptarte a lo que haya disponible”, resumió.
La herramienta también puede resultar útil durante un viaje, cuando no se conocen los comercios o restaurantes de la ciudad.
Cómo saber si un producto es apto
Glunot incluye además un buscador de alimentos basado en el listado de productos libres de gluten certificados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
La búsqueda se puede hacer por nombre del producto, marca o número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA). Así, si una persona no encuentra el logo que corresponde en el envase o tiene dudas al comprar, puede consultar si el producto figura en el listado oficial.
Esa función está pensada especialmente para una situación cotidiana: estar frente a una góndola y necesitar chequear en el momento si un alimento es apto antes de comprarlo o consumirlo.
Hay más
La aplicación también tiene recetas ordenadas por categorías, con ingredientes y el paso a paso para prepararlas. Los usuarios pueden guardarlas en colecciones para volver a encontrarlas después.
Lo mismo sucede con los lugares o publicaciones que les resultan útiles. Cada persona puede armar sus propias colecciones con recetas que quiere probar, comercios que quiere conocer o información que desea conservar.
Otra de las funciones es una comunidad en la que se pueden compartir experiencias, recomendaciones, recetas o productos encontrados en distintos comercios. “Es como una red social, pero solo para celíacos”, explicó Isaías.
La ubicación permite mostrar publicaciones realizadas cerca del usuario. Así, por ejemplo, una persona que encuentra un nuevo producto sin gluten en el supermercado de su barrio puede avisar allí para que otros usuarios de la zona lo sepan.
Dónde se puede usar
Glunot es gratuita y se puede utilizar desde el navegador ingresando a glunot.com.ar. No es necesario descargarla desde Google Play o App Store: funciona como una aplicación web y puede agregarse a la pantalla de inicio del celular para utilizarla de manera similar a una app convencional.
Actualmente cuenta con más de 250 puntos sin gluten cargados en distintos lugares de la Argentina. Sus creadores explicaron que desde el comienzo decidieron no cobrar una suscripción. “Creemos que el acceso a información que puede hacer más fácil y segura la vida de una persona celíaca no debería depender de su capacidad para pagar”, dijo Isaías.
También trabajan en incorporar filtros para personas que, además del gluten, tienen otras restricciones o elecciones alimentarias, como opciones sin lactosa, vegetarianas, veganas, sin azúcar o bajas en sodio.
La intención es que esos filtros puedan combinarse. De esa manera, una persona celíaca que además necesite evitar el azúcar o la lactosa podrá buscar lugares que cumplan con ambas condiciones.
Por ahora, la propuesta apunta a concentrar en un mismo lugar varias de las preguntas que pueden aparecer durante el día: dónde comer, si un producto está certificado, qué preparar en casa o qué opciones hay cerca.