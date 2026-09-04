Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

¿Cuántos asambleístas participaron de la elección?
Votaron 160 de los 161 asambleístas. La fórmula Mohamed-Madkur obtuvo 146 sufragios, Cabrera-Abdala consiguió 11 y hubo tres votos en blanco. El único ausente fue un consejero directivo de Ciencias Económicas.
¿Qué hizo la Junta Electoral durante la Asamblea?
El presidente, Fernando Valdez, y los demás integrantes fueron auxiliares de las autoridades electorales elegidas. Desde un sector del auditorio supervisaron el desarrollo de la votación y colaboraron para garantizar el cumplimiento del procedimiento.
¿Quién reemplazará a Mohamed en Exactas?
La actual vicedecana, Aída Olmos, asumirá al frente de Ciencias Exactas. Con este cambio, la ingeniera se convertirá en la primera mujer en ejercer ese decanato. A su vez, el lugar de Olmos será ocupado por el vicedecano subrogante.
¿Por qué Cabrera, Abdala y Madkur no votaron?
Porque ninguno integraba la Asamblea Universitaria. Cabrera y Abdala son ex decanos, mientras que Madkur era vicedecano Entre las autoridades de las facultades, quienes integran la Asamblea son los decanos y los consejeros directivos.
¿Por qué Cabrera-Abdala no estuvieron en el Virla?
Los candidatos podían decidir dónde seguir el desarrollo de la elección. Optaron por permanecer en un bar ubicado en 25 de Mayo y Córdoba y, una vez conocido el resultado, ingresaron al Centro Cultural Virla para felicitar a Mohamed y Madkur
¿Cuánto duró la Asamblea?
Alrededor de tres horas. La duración coincidió con la estimación que había realizado previamente Fernando Valdez. Durante ese período se eligieron las autoridades electorales, se desarrolló la votación y se realizó el escrutinio público.
¿Cuándo quedó definida la elección?
La victoria de Mohamed-Madkur quedó asegurada cuando alcanzaron los 81 votos necesarios. En ese momento, Cabrera y Abdala acumulaban ocho sufragios. Hubo aplausos y algunos presentes se acercaron al ex decano para felicitarlo.
¿Qué ocurrió con Sergio Pagani durante la jornada?
Finalizada la Asamblea, el ex rector se acercó al Centro Cultural Virla para saludar a Mohamed. Su presencia tuvo una fuerte carga simbólica porque la fórmula ganadora surgió del espacio que había respaldado su gestión.
¿Cuándo asumirán el rector y el vicerrector electos?
Mohamed y Madkur asumirán el lunes, a las 20, en un acto que se realizará en el Teatro Alberdi. Allí prestarán juramento ante la vicerrectora subrogante, Cristina Grunauer de Falú, quien finalizará así la conducción interina del Rectorado.