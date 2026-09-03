Malvinas: el Gobierno aseguró que Chile respalda el reclamo de soberanía argentino

El respaldo fue comunicado por la Oficina del Presidente horas antes de la cadena nacional en la que Milei se refirió a la cuestión Malvinas. Según el comunicado oficial, Kast reiteró el apoyo del Gobierno chileno a los “legítimos derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.