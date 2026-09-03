Malvinas: el Gobierno aseguró que Chile respalda el reclamo de soberanía argentino

Resumen para apurados
- Este jueves en Santiago, Javier Milei y José Antonio Kast acordaron respaldar el reclamo argentino por Malvinas tras su reunión bilateral en La Moneda.
- El encuentro se dio en el Foro de Madrid. Chile ratificó su postura histórica de diálogo pacífico, mientras Milei reconoció el control chileno del Estrecho de Magallanes.
- El respaldo fortalece la posición diplomática argentina previo a la cadena de Milei y abre expectativas ante posibles cambios en la postura de EE.UU. frente al conflicto.
El Gobierno argentino aseguró este jueves que Chile respalda el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, luego de la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.
El respaldo fue comunicado por la Oficina del Presidente horas antes de la cadena nacional en la que Milei se refirió a la cuestión Malvinas. Según el comunicado oficial, Kast reiteró el apoyo del Gobierno chileno a los “legítimos derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Además, el gobierno chileno sostuvo la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos regionales y multilaterales.
Qué dijo Chile sobre las Islas Malvinas
El pronunciamiento de Kast reafirma una posición que, según destacó el Gobierno argentino, mantienen los gobiernos democráticos de Chile desde hace décadas.
En el comunicado difundido este jueves, el presidente chileno también respaldó la necesidad de avanzar en negociaciones entre Buenos Aires y Londres para resolver la disputa por las islas.
Por su parte, Milei agradeció el “tradicional apoyo” de Chile para evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales en la zona disputada vinculadas con la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.
Milei reconoció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes
La reunión entre Milei y Kast también incluyó una definición sobre otro punto sensible de la relación bilateral. Según informó el Gobierno, ambos presidentes coincidieron en que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes corresponde a Chile.
El encuentro se produjo durante la visita de Milei a Santiago, donde el mandatario argentino participó del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y volvió a expresar su respaldo político a Kast.
El contexto internacional por la cuestión Malvinas
El respaldo chileno se conoció en una semana marcada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posición de Washington frente al reclamo argentino por las Malvinas.
Trump había señalado que no descartaba revisar la postura estadounidense sobre la cuestión. Consultado sobre si podría modificar la posición de su país, respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.
Las declaraciones generaron expectativa en Buenos Aires y se produjeron pocos días antes del mensaje de Milei por cadena nacional.
Milei grabó la cadena nacional tras regresar de Chile
Después de la reunión con Kast, el Presidente regresó a la Argentina y se dirigió a la Casa Rosada para grabar su mensaje.
Milei llegó poco antes de las 16 y permaneció alrededor de 15 minutos en la sede del Gobierno. Para la grabación estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos Patricia Bullrich y Martín Menem.
El mensaje presidencial tuvo como eje la cuestión Malvinas y el reclamo argentino de soberanía, en un contexto marcado por el respaldo expresado por Chile y por las recientes declaraciones de Trump sobre la posición de Estados Unidos.