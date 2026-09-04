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Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

El último aumento salarial que otorgó el gobierno de Milei a los integrantes de las Fuerzas Armadas no alcanza para resolver una postergación que lleva décadas. El rol del kirchnerismo en la debacle actual. Las políticas de defensa a largo plazo son una deuda pendiente en Argentina.

CAZAS DE COMBATE. Una formación de seis aviones F-16 sobrevuelan el Obelisco porteño; la imagen fue tomada el año pasado, poco después de la llegada de los cazas al país.
CAZAS DE COMBATE. Una formación de seis aviones F-16 sobrevuelan el Obelisco porteño; la imagen fue tomada el año pasado, poco después de la llegada de los cazas al país. ARCHIVO
José Názaro
Por José Názaro Hace 17 Hs

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