Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
El último aumento salarial que otorgó el gobierno de Milei a los integrantes de las Fuerzas Armadas no alcanza para resolver una postergación que lleva décadas. El rol del kirchnerismo en la debacle actual. Las políticas de defensa a largo plazo son una deuda pendiente en Argentina.
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