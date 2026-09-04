La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

El voto cantado, espejo de la reforma del Estatuto, fue presentado en su momento como alternativa para evitar las maniobras de compra de voluntades en las sombras que avergonzaron los tiempos del ex rector Juan Cerisola. Pero también el voto cantado –que contradice el artículo 37 de la Constitución sobre el sufragio secreto- expone a cada votante a hacerse responsable públicamente de lo que sufraga y recibir la presión del poder. Es lo que quiso la UNT y tal vez explica el aluvión de votos. Además, la gente en la Asamblea elogió el voto cantado.