La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Cuando alcanzaron el número 81 Sergio Mohamed sonrió y se preparó para el aplauso que sobrevendría después con una Asamblea que le había dado una mayoría aplastante a la formula oficialista. Tenía el pavimento asfaltado hacia el Rectorado sin que se hubiese hecho ni un minuto de campaña electoral.
Era un voto cantado desde que se preparó esta fórmula alternativa, tras el fallo de la Cámara Federal defenestrando la candidatura de Sergio Pagani a un tercer mandato. Pagani, que fue calificado por el mismo Mohamed como el rector de mejor gestión desde la democracia, había quedado en las sombras y sus logros fueron opacados por esa imagen (inexplicable) de ambición de poder. Apareció en estos días en el Consejo Superior y ayer, para saludar a las nuevas autoridades.
El voto cantado, espejo de la reforma del Estatuto, fue presentado en su momento como alternativa para evitar las maniobras de compra de voluntades en las sombras que avergonzaron los tiempos del ex rector Juan Cerisola. Pero también el voto cantado –que contradice el artículo 37 de la Constitución sobre el sufragio secreto- expone a cada votante a hacerse responsable públicamente de lo que sufraga y recibir la presión del poder. Es lo que quiso la UNT y tal vez explica el aluvión de votos. Además, la gente en la Asamblea elogió el voto cantado.
También estaba cantado porque Sergio Mohamed y Horacio Madkur propusieron la continuidad de la gestión de Pagani, caracterizada por los consensos y el ordenamiento presupuestario y patrimonial, con mojones como la resolución del largo conflicto de YMAD y la Ciudad Universitaria. Esa continuidad da lugar a pensar que seguirá la UNT estructurada como ha llegado acá. Con sus luces y con sus sombras, en especial las del uso de los dineros de la minería del tiempo de Cerisola.
Tropezón
No hay que olvidar el tropezón con la inauguración del Estatuto para esta elección, que fue resuelto por la Justicia, pese a que se mantienen las objeciones judiciales a las decanas de Medicina y de Psicología.
Mohamed llama a profundizar el Plan Estratégico, luchar por el financiamiento e incluir y beneficiar al estudiantado. Dice que espera que la foto de la UNT dentro de cuatro años “sea mejor”. Si se define el sentido de la Universidad de generar pensamiento crítico, si se lograra vincular bien la investigación con las necesidades del medio -tal como lo propone- y si en el camino se pudiera medir la efectividad de la Casa de Estudios y comparar la gestión, más allá de la buena administración, con las de las otras casas de altos estudios, acaso esa foto “sea mejor”.