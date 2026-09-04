Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

“El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República. Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, consignó el comunicado.