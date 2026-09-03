Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones para petroleras que operen en Malvinas

Qué establece el decreto reglamentario sobre Malvinas

Milei también detalló durante la cadena nacional los principales puntos del decreto reglamentario dictado este jueves: instruir a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones; reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad; e irncorporar DDJJs en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.