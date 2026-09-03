Política

Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones para petroleras que operen en Malvinas

El mandatario argentino brindó un mensaje por cadena nacional y advirtió que “hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente”.

CADENA NACIONAL. Javier Milei, junto a su Gabinete, convocó a la dirigencia “política, económica y social” a mostrar un “frente unido” por Malvinas.
CADENA NACIONAL. Javier Milei, junto a su Gabinete, convocó a la dirigencia “política, económica y social” a mostrar un “frente unido” por Malvinas.
03 Septiembre 2026

El presidente Javier Milei habló este jueves por cadena nacional y anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos resguardar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Además, de la creación de una base naval en Tierra del Fuego para resguardar la soberanía en la región. 

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó Milei. Y añadió: “Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho": reviví la cadena nacional de Javier Milei

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Luego, señaló que “eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

En ese sentido, el mandatario volvió a remarcar: “Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, precisó.

La advertencia de Milei por la explotación petrolera

Durante su mensaje, el jefe de Estado nacional advirtió que desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.

A pesar de ello, agregó, “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

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“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei.

“Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, insistió en su mensaje.

Qué establece el decreto reglamentario sobre Malvinas

Milei también detalló durante la cadena nacional los principales puntos del decreto reglamentario dictado este jueves: instruir a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones; reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad; e irncorporar DDJJs en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.

El Gobierno busca modificar la Ley 26.659

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió a la Ley N° 26.659 y planteó la necesidad de modificarla para ampliar las herramientas disponibles frente a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

“Tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas", sostuvo Milei.

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