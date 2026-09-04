El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Un caso concreto es la reapertura del ex Mercado Sarmiento, hoy Mercado de la Ciudad, que puso sobre la mesa de debate a una zona neurálgica y emblemática de la Capital, como es el corredor de cuatro cuadras de avenida Sarmiento, entre Catamarca y las avenidas Mitre/Líbano, afectada por graves conflictos que podrían hacer fracasar esta importante inversión municipal: un asentamiento de 61 años, muy precario y riesgoso junto a las vías del Ferrocarril Belgrano; un paso a nivel en Marco Avellaneda y Sarmiento caótico, considerada una de las cuatro esquinas más accidentadas de la ciudad, según el municipio (LA GACETA, 2016); una plazoleta desnaturalizada y peligrosa, porque sus dársenas se usan para atajos y que además funcionan como estacionamiento ilegal; un puente de 100 años que ahorca el cuantioso tránsito de esa arteria; una zona considerada muy insegura, más de noche; y un sector con severas carencias de espacios para estacionar.