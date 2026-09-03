Chile abrirá una nueva ruta marítima con las islas Malvinas y el primer viaje sería en noviembre
Punta Arenas quedará conectada por vía marítima con Puerto Argentino a través de una nueva ruta comercial impulsada por Chile y el gobierno británico de las islas. El servicio estaría a cargo de la naviera Easter Island y comenzaría en noviembre.
Resumen para apurados
- En noviembre, Chile y las islas Malvinas abrirán una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino para abastecer al archipiélago y potenciar la economía regional.
- La naviera Easter Island operará el trayecto, reduciendo a la mitad la distancia frente a Montevideo, tras pérdidas comerciales previas estimadas en 300 millones de dólares.
- La medida genera alerta en Argentina por el decreto que exige permisos en aguas jurisdiccionales y las normativas del Mercosur para buques que naveguen hacia el archipiélago.
Chile avanza en la apertura de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas, una conexión que podría comenzar a funcionar en noviembre y que ya genera atención en la Argentina por las restricciones vigentes para los buques que se dirigen hacia el archipiélago.
La ruta unirá Punta Arenas con Puerto Argentino y estará a cargo de la naviera chilena Easter Island, que actualmente opera el servicio subsidiado entre Valparaíso e Isla de Pascua. Según informó El Mercurio, el acuerdo fue impulsado por autoridades de Punta Arenas y representantes de las islas.
Hasta ahora, Montevideo es el principal punto de conexión marítima de las Malvinas con Sudamérica. La nueva alternativa permitiría reducir considerablemente la distancia: desde Punta Arenas el trayecto es aproximadamente la mitad de los casi 2000 kilómetros que separan al archipiélago de la capital uruguaya.
Cuándo comenzaría la nueva ruta entre Chile y las Malvinas
El primer viaje comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino está previsto para noviembre. Además, entre el 28 y el 29 de septiembre está programada una delegación de negocios del gobierno de las islas en Punta Arenas para mantener reuniones con proveedores chilenos.
La iniciativa busca recuperar una conexión marítima comercial que, según autoridades locales, podría beneficiar especialmente a la economía de la región de Magallanes.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es uno de los principales impulsores del proyecto. El funcionario sostuvo que la interrupción de las conexiones comerciales con las islas provocó un perjuicio económico para la región que estimó en alrededor de U$S 300 millones.
Según Radonich, el mercado de las Malvinas representa un poder de compra cercano a U$S 20 millones anuales.
Qué productos enviará Chile a las islas Malvinas
La nueva conexión marítima apunta principalmente al traslado de productos y suministros desde Chile hacia Puerto Argentino.
Entre los productos solicitados por los habitantes de las islas figuran:
Alimentos.
Frutas y verduras.
Vinos.
Materiales de construcción.
Gas licuado.
Repuestos.
Desde la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) señalaron que existe un interés concreto en restablecer una conexión comercial directa con Chile.
La naviera Easter Island había anunciado la posibilidad de poner en marcha el servicio en julio, mientras avanzaban las conversaciones para concretar el acuerdo.
La nueva ruta podría generar un conflicto con la Argentina
La apertura de esta conexión marítima se produce en un momento particularmente delicado de la relación entre Argentina y Chile.
El Gobierno argentino mantiene vigente el Decreto 256 de 2010, que establece que los buques que se dirijan hacia las islas Malvinas o provengan de ellas deben solicitar autorización previa para navegar por aguas jurisdiccionales argentinas.
Por ese motivo, la nueva ruta podría plantear un escenario de tensión si las embarcaciones necesitan atravesar aguas bajo jurisdicción argentina.
El proyecto también se vincula con una declaración del Mercosur de 2011, respaldada por Chile, que establece restricciones para el ingreso a puertos de los países firmantes de embarcaciones con bandera de las islas Malvinas.
Radonich sostuvo que la nueva operación no entraría en conflicto con esa disposición porque el barco que realizará el servicio utilizaría una bandera diferente.