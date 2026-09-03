Las 10 frases más importantes de Javier Milei en su discurso sobre Malvinas
El Presidente ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. Anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales y anticipó más recursos para Defensa y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
Resumen para apurados
- Este jueves, el presidente Javier Milei ratificó por cadena nacional el reclamo por Malvinas y anunció sanciones petroleras para defender los recursos del Atlántico Sur.
- El mandatario firmará un decreto para acelerar penalidades a firmas extranjeras y enviará un proyecto de ley al Congreso, tras enviar 180 notas diplomáticas de desaliento.
- La construcción de una base naval en Tierra del Fuego buscará erigir un polo logístico clave y proyectar a la Argentina como un actor determinante en el Atlántico Sur.
El presidente Javier Milei habló este jueves por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas y aseguró que la Argentina atraviesa un momento decisivo para defender sus recursos y fortalecer su posición en el Atlántico Sur.
Durante su discurso, el mandatario ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, cuestionó la explotación de recursos naturales en el archipiélago y anunció nuevas medidas contra las empresas que participen de esas actividades.
Milei también anticipó la firma de un decreto para agilizar las sanciones previstas por la Ley 26.659 y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley vinculado con la defensa de la soberanía nacional.
Entre sus principales anuncios, destacó además la decisión de ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego, con el objetivo de convertir a la provincia en un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur.
Las 10 frases más importantes de Javier Milei sobre Malvinas
Estas fueron algunas de las principales definiciones del Presidente durante su discurso:
1. “La causa Malvinas no le pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido. Es una causa nacional”.
Milei buscó ubicar el reclamo por las islas por encima de las diferencias partidarias y planteó la necesidad de mostrar un frente común frente al resto del mundo.
2. “El reclamo es justo. Las islas son nuestras y nos las arrebataron”.
El Presidente volvió a sostener la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y calificó el reclamo como una cuestión de justicia nacional.
3. “Los isleños no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.
Milei cuestionó el argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas y ratificó la postura argentina sobre la disputa de soberanía.
4. “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado”.
El mandatario afirmó que el Gobierno utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para desalentar las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
5. “No vamos a permitir la explotación de nuestros recursos”.
Milei puso el foco en los proyectos de explotación de petróleo y otros recursos naturales y aseguró que el Gobierno buscará impedir que empresas vinculadas con esas actividades operen en la Argentina.
6. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento”.
El Presidente detalló que la Cancillería notificó a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos relacionados con las Islas Malvinas.
7. “Esta noche firmaré un decreto para facilitar las sanciones contra las empresas”.
Milei anunció modificaciones destinadas a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la legislación argentina para quienes participen de actividades de explotación de recursos naturales en las islas.
8. “Malvinas es el futuro”.
Con esa definición, el Presidente vinculó la cuestión de soberanía con la estrategia argentina para el Atlántico Sur y con la proyección económica y geopolítica del país.
9. “Recuperar nuestras islas demanda ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable”.
Milei sostuvo que la recuperación de las islas requiere fortalecer el peso de la Argentina en distintos ámbitos y no depende exclusivamente de una estrategia diplomática.
10. “Hoy tenemos todo para ser una nación determinante en el nuevo orden global”.
El Presidente cerró su planteo con una mirada sobre el posicionamiento internacional de la Argentina y llamó a construir una estrategia nacional alrededor de la cuestión Malvinas.
''Estados Unidos está reevaluando su posición histórica sobre Malvinas.'': Milei afirmó que ''durante los últimos tres años'' el Gobierno ''ha impulsado el reclamo de soberanía'' a partir de la ''nueva relevancia geopolítica'' del país.
Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego
Uno de los principales anuncios del discurso fue la decisión de ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego.
Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer las capacidades de comunicación y avanzar en la construcción de un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur.
Además, anticipó el envío de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que incluirá medidas para reforzar las sanciones contra empresas involucradas en actividades vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.
Nuevas sanciones para empresas que operen en Malvinas
Milei también anunció que el Gobierno profundizará las sanciones contra compañías que participen de proyectos de explotación de petróleo en las islas.
La medida alcanzaría a empresas, accionistas y proveedores, que podrían enfrentar restricciones para operar en la Argentina y otras consecuencias previstas por la legislación.
El Presidente sostuvo que el Gobierno no se quedará de brazos cruzados frente a lo que considera una explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos.
Un llamado a la unidad por Malvinas
Hacia el final de su discurso, Milei remarcó que la cuestión Malvinas debe quedar por encima de las diferencias políticas.
El Presidente planteó que el reclamo argentino requiere un frente unido hacia el mundo y sostuvo que la soberanía sobre las islas constituye una causa que trasciende a cualquier gobierno.
“Hagamos a la Argentina grande nuevamente”, concluyó.