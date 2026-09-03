Política

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho": reviví la cadena nacional de Javier Milei

El mensaje fue grabado en la Casa Rosada y duró 15 minutos.

Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Javier Milei encabeza este jueves una cadena nacional desde Casa Rosada para anunciar gestiones diplomáticas sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.
  • El mensaje se grabó tras el regreso del Presidente de Chile, junto a su gabinete, en medio de reclamos ante la ONU y recientes declaraciones de Donald Trump.
  • El anuncio busca redefinir la estrategia internacional del país frente al Reino Unido y reactivar el diálogo bilateral por la soberanía en foros multilaterales.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló este jueves por cadena nacional sobre las gestiones diplomáticas vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El mandatario arribó a Buenos Aires poco después de las 15.40, tras su visita relámpago a Santiago de Chile. Desde Aeroparque se dirigió inmediatamente a la Casa Rosada, donde llegó minutos antes de las 16 para grabar el mensaje.

En el Salón Blanco de Balcarce 50 se ubicaron junto al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

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También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en representación de la pata legislativa.

En la previa de la grabación hubo un fuerte hermetismo sobre el contenido que Milei comunicaría durante la cadena nacional. Con el correr de las horas, sin embargo, comenzaron a circular distintas versiones, principalmente vinculadas con posibles medidas en torno al reclamo internacional por la soberanía de las islas.

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Actualmente, la Argentina lleva adelante su queja contra el Reino Unido por la ocupación de las Islas Malvinas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El organismo ya instó a ambas partes a sentarse a dialogar para alcanzar un acuerdo, aunque hasta el momento no hubo muchos resultados.

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