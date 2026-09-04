Causa Malvinas: Milei anunció sanciones a petroleras y la creación de una base naval

El presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional en la que anunció el despliegue de todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales del Estado argentino para disuadir a los actores estatales y no estatales que atenten contra la soberanía en las Islas Malvinas. El mandatario remarcó la postura irrestricta de la Argentina sobre el archipiélago y enfatizó que no alcanza con sostener el reclamo formal, sino que se requiere una acción estatal coordinada para defender el territorio y sus recursos estratégicos.
Durante su alocución, el jefe de Estado denunció la gravedad del proyecto Sea Lion, orientado a la extracción no autorizada de petróleo en aguas del Atlántico Sur. Milei advirtió que la iniciativa representa la apropiación unilateral de un recurso no renovable perteneciente al país, contraviniendo la resolución que la Organización de las Naciones Unidas sostiene desde hace cinco décadas para instar a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de tomar decisiones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.
Como respuesta inmediata para frenar estas actividades, el Presidente confirmó la firma de un decreto diseñado para dotar de mayor celeridad a los procesos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participan en la explotación petrolera ilegítima. Esta medida busca obstaculizar las operaciones en la zona y complementar el trabajo preventivo que viene desarrollando la Cancillería argentina. Según detalló el mandatario, la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las Malvinas
A su vez, el Gobierno apelará a la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con la prioridad absoluta de construir una base naval en la provincia de Tierra del Fuego. El objetivo central de esta infraestructura es expandir las capacidades de comunicación en la región de cara a consolidar el polo logístico más relevante del Atlántico Sur, fortaleciendo la presencia institucional del país.
En el plano legislativo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso con carácter de urgencia el proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. La iniciativa propone modificar la Ley 26.659 para endurecer de manera sustancial las penas aplicables a las operaciones hidrocarburíferas y comerciales no autorizadas que se llevan a cabo en el territorio marítimo argentino.
El mismo proyecto contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que se encargará de definir e implementar una política de seguridad transversal a todas las áreas del Estado nacional. Asimismo, la normativa dotará al marco legal de herramientas específicas para asegurar la protección integral de la infraestructura crítica desplegada en la zona del Atlántico Sur.
El envío del paquete normativo al Congreso abrirá la discusión parlamentaria sobre las reformas sancionatorias y la reestructuración del esquema de seguridad nacional. Se prevé que el tratamiento legislativo comience a la brevedad dado el carácter de urgencia impreso por el Presidente al proyecto integral.
De esta manera, el Ejecutivo combinará acciones diplomáticas bilaterales y multilaterales con el fortalecimiento de la infraestructura defensiva en Tierra del Fuego.
Llamado político
En un tramo del discurso grabado en Casa Rosada, Milei convocó formalmente a la dirigencia política, económica y social a conformar un “frente unido” ante la comunidad internacional por la causa Malvinas. El mandatario hizo un llamamiento a poner temporalmente las diferencias partidarias para actuar como una sola Nación frente a un reclamo histórico que catalogó como justo e indispensable para la proyección del país en las próximas décadas.
Sostuvo que la cuestión Malvinas supera cualquier competencia o coyuntura política interna, reafirmando que el Estado nacional tiene el deber insoslayable de acudir a todos los instrumentos vigentes en el derecho internacional. El jefe de Estado recordó que resguardar los derechos de la Argentina sobre las islas exige disponer de marcos normativos adecuados y organismos perfectamente coordinados.
Respaldo regional
En la previa del mensaje, desde el Poder Ejecutivo se difundió un comunicado oficial destacando el respaldo del gobierno de Chile a la postura argentina. La declaración conjunta se produjo tras un encuentro celebrado en Santiago de Chile entre Javier Milei y el presidente chileno, José Antonio Kast, el día de ayer.
Según precisó el documento oficial, durante la reunión ambos mandatarios abordaron agendas regionales y coincidieron plenamente en que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes le corresponde al Estado chileno.
“El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República. Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, consignó el comunicado.
¿Qué es Sean Lion?
Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur que, de avanzar según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas cercanas a las islas. A fines de 2025, las compañías a cargo del proyecto tomaron la decisión final de inversión, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya se completaron y que la iniciativa se considera un negocio viable.
Sea Lion es una iniciativa conjunta de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Navitas, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto a principios de 2020, cuando adquirió un 30% de la participación. Con el correr de los años, la compañía amplió su posición hasta convertirse en operadora y titular del 65% del negocio, mientras que Rockhopper retuvo el 35% restante.
De acuerdo con datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles de petróleo. La primera fase del desarrollo apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.