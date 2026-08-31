Trump abrió la puerta a revisar la postura de EE.UU. sobre la soberanía de las Islas Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no descarta revisar la postura de Washington respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, en el marco de la histórica disputa entre la Argentina y el Reino Unido por el archipiélago. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió Trump ante periodistas en el Despacho Oval cuando fue consultado específicamente sobre la soberanía de las islas.