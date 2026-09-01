Milei destacó el giro de Trump sobre Malvinas: “Pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada”

Resumen para apurados
- Javier Milei celebró este martes que Donald Trump abriera la puerta a revisar la postura de EE.UU. sobre Malvinas, considerándolo un hecho clave para el reclamo soberano argentino.
- Trump evitó respaldar a Londres en el Salón Oval y condicionó el apoyo a un alza en el gasto militar británico, marcando una ruptura con la histórica alianza anglo-estadounidense.
- El Gobierno evalúa los pasos a seguir ante un posible giro diplomático de Washington, que podría obligar al Reino Unido a negociar la soberanía del archipiélago tras décadas.
El presidente Javier Milei calificó como un hecho de gran relevancia el reciente cambio de tono del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa por las Islas Malvinas. Luego de que el líder republicano sugiriera que su administración podría revisar la postura histórica de apoyo al Reino Unido, Milei no ocultó su entusiasmo por el impacto diplomático de estas palabras.
“Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, sentenció el jefe de Estado. La frase refleja la expectativa del Ejecutivo ante lo que consideran un posible quiebre en la tradicional alianza anglo-estadounidense en favor de los intereses nacionales.
Un cambio de paradigma en la Casa Blanca
Las declaraciones que encendieron el optimismo en la Casa Rosada tuvieron lugar en el Salón Oval. Al ser consultado por la prensa sobre si Estados Unidos podría modificar su posicionamiento ante la demanda territorial argentina, Trump evitó ratificar el alineamiento automático con Londres. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el presidente estadounidense, al marcar un precedente inédito en la diplomacia de su país sobre el archipiélago.
Este giro se produce en un escenario de máxima tensión entre Washington y Londres. Según trascendió a través del diario británico "The Telegraph", funcionarios del Pentágono habrían advertido al gobierno de Keir Starmer que el respaldo por las Malvinas está condicionado a un aumento significativo del gasto militar británico. Trump pretende que los miembros de la OTAN eleven su inversión en defensa al 5% de su PBI, una exigencia que Londres, hasta ahora, no ha cumplido satisfactoriamente.
Eje central de la reunión de Gabinete
Ante la magnitud del escenario internacional, Milei adelantó que el análisis de estas declaraciones será una prioridad en la agenda oficial de este martes. El mandatario convocó a su equipo de ministros para discutir no solo las implicancias geopolíticas de los dichos de Trump, sino también para evaluar los próximos pasos de la diplomacia argentina.
Además del tema Malvinas, la reunión servirá para debatir el reciente artículo del ministro Federico Sturzenegger sobre la gestión desreguladora y para realizar el habitual seguimiento de gestión de cada cartera. Sin embargo, el "gesto" de Trump desplazó otras prioridades, ya que una revisión de la postura de Washington representaría el mayor avance diplomático para el reclamo argentino en décadas.
De la neutralidad histórica a la incertidumbre británica
Hasta el momento, la posición oficial del Departamento de Estado de EE.UU. se mantuvo en una calculada equidistancia, aunque reconociendo el control británico en el terreno. “Nuestra posición sigue siendo de neutralidad”, explicó un vocero. “Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, agregó.
Sin embargo, la posibilidad de que Trump rompa ese equilibrio como medida de presión hacia la OTAN supone un riesgo sistémico para el Reino Unido. Para la Argentina, en cambio, significaría sumar un aliado de peso global que podría forzar a Londres a sentarse en una mesa de negociación, alterando un "statu quo" que se mantiene prácticamente inamovible desde la posguerra de 1982.