Milei destacó el giro de Trump sobre Malvinas: “Pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada”

De la neutralidad histórica a la incertidumbre británica

Hasta el momento, la posición oficial del Departamento de Estado de EE.UU. se mantuvo en una calculada equidistancia, aunque reconociendo el control británico en el terreno. “Nuestra posición sigue siendo de neutralidad”, explicó un vocero. “Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, agregó.