Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

El hombre, considerado por las autoridades tucumanas como uno de los narcos más importantes de la provincia, tuvo un intenso recorrido procesal en menos de un mes. El año pasado fue procesado a pedido del fiscal de Narcomenudeo, José Sanjuán, por comercialización de drogas. Sin embargo, al sospechar que se dedicaba al tráfico de grandes cantidades de estupefacientes, el representante del Ministerio Público declinó la competencia. En la Justicia Federal, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió su procesamiento por drogas y lavado de activos. El juez José Manuel Díaz Vélez lo procesó por el delito vinculado a los estupefacientes y le dictó la falta de mérito por lavado de activos. La defensa del acusado apeló esa resolución que, hasta el momento, no fue revisada por la Cámara.