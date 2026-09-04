Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Al llegar a Cachi, el aire se vuelve distinto. No solo se respira; se siente. Una mezcla de paz, montaña y un rumor ancestral que los Valles Calchaquíes guardan como un secreto milenario. Es de esos lugares que no se visitan, sino que se habitan con la mirada y se llevan en la memoria. Estas sensaciones siempre movilizaron al padre de Claudia Córdoba. Guía de turismo de oficio y enamorado de la tierra por naturaleza, cada viaje a aquel rincón salteño le renovaba la certeza de que había encontrado un pedazo de mundo que merecía ser venerado. Cuando don Juan Carlos falleció, su hija heredó esa misma sensación. Una fascinación que la perseguía desde la infancia, cuando escuchaba las historias de su papá y la imagen de Cachi la acompañaba a todos lados. Entonces, sin dudarlo, decidió instalarse allí. Y de ese salto al vacío, de esa necesidad de volver a un lugar que siempre la estuvo esperando, nació Nueve Cumbres, una bodega boutique que terminó en la mira de Tim Atkin.