"Amar y Vivir", el bolero que Matías Etchart convirtió en vino: la historia de Arca Yaco y el arte de hacer camino al andar

Esa filosofía encontró su escenario en la Quebrada de San Lucas, un lugar que hasta entonces nadie asociaba con el vino. Tuvo que hacer camino al andar. "Descubrí la finca en 2010 a través de un aviso clasificado en el diario. Era un lugar que estaba totalmente fuera del mapa vitivinícola argentino. Solo se la conocía por la producción de frutas y frutos secos", recuerda. Y el acceso era casi una hazaña: "Al principio ni siquiera había camino vehicular; tenía que ingresar caminando dos kilómetros por el lecho del río desde un caserío de San Lucas".