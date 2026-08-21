El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca
Huichaira Vineyards nació en un lugar donde nadie plantaba. A 2.750 metros, entre cerros de colores. Uno de sus varietales fue distinguido en el último informe de Atkin.
Resumen para apurados
- La familia Nieva y el enólogo Alejandro Sejanovich desarrollaron la bodega Huichaira en Jujuy para producir vinos de extrema altura en plena Quebrada de Humahuaca.
- Iniciado en 2014, el proyecto combinó saberes agrícolas ancestrales con arquitectura sustentable en adobe, elaborando vinos cofermentados a 2.750 metros sobre el nivel del mar.
- Tras ser distinguidos por la crítica internacional, preparan el lanzamiento del vino Caído del Cielo y proyectan el primer Pinot Noir cultivado en la región andina.
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