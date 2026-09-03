Argentina Mining Norte 2026: Salta reúne a los principales referentes de la industria minera
Salta es sede de Argentina Mining Norte 2026, la XIX Convención Internacional de Minería, que reúne a empresas, inversores, proveedores y profesionales con 89 disertantes y 68 conferencias sobre exploración, proyectos e inversiones.
Resumen para apurados
- Esta semana, el sector minero nacional se reúne en Salta en la convención Argentina Mining Norte 2026 para generar inversiones y debatir el futuro de la actividad.
- Con 68 conferencias, el evento aborda proyectos clave como Taca Taca y el uso del RIGI, en un marco de 12 iniciativas ya aprobadas por USD 22.000 millones.
- El sector proyecta inversiones potenciales por hasta USD 50.000 millones, buscando trasladar el auge del litio al desarrollo estratégico del cobre en el país.
Salta es sede de Argentina Mining Norte 2026, uno de los principales encuentros de la industria minera del país. La XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería reúne durante tres jornadas a empresas, inversores, proveedores, profesionales y representantes del sector público y privado.
La actividad se desarrolla hasta este viernes 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta, con una agenda que incluye 89 disertantes y 68 conferencias, además de una exposición comercial con empresas e instituciones vinculadas a la cadena de valor minera.
El encuentro representa un espacio para analizar el presente y las perspectivas de la actividad, generar vínculos comerciales y abordar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la minería en la región.
Salta, protagonista del encuentro minero
Durante las jornadas, uno de los ejes está puesto en el crecimiento de la actividad minera en Salta y en las oportunidades que presenta la provincia a partir de sus recursos y de los proyectos que se encuentran en desarrollo.
La agenda incluye exposiciones relacionadas con la operación en sitios remotos, salud ocupacional, financiamiento, servicios e infraestructura para la minería. También se abordan proyectos estratégicos como Taca Taca, uno de los principales desarrollos de cobre proyectados en la provincia.
Entre los temas previstos también aparecen nuevas oportunidades de exploración vinculadas con uranio, vanadio y tierras raras, además de iniciativas relacionadas con el desarrollo económico y territorial.
El Gobierno de Salta cuenta además con un stand institucional, desde donde presenta sus políticas, proyectos y oportunidades vinculadas al desarrollo de la actividad minera.
Inversiones y proyectos mineros
La convención también pone el foco en las condiciones necesarias para atraer inversiones de largo plazo al sector. En ese marco, el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem, destacó el objetivo de recuperar previsibilidad y competitividad para impulsar nuevos proyectos.
Según indicó el funcionario, actualmente existen 12 proyectos mineros aprobados por alrededor de USD 22.000 millones. Al sumar las iniciativas que se encuentran en trámite, el volumen potencial de inversión podría llegar a USD 50.000 millones.
Entre las herramientas mencionadas se encuentra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado como uno de los mecanismos destinados a favorecer la llegada de capitales para proyectos de largo plazo.
Otro de los desafíos planteados durante el encuentro es trasladar el impulso que alcanzó el sector del litio hacia el desarrollo de la industria del cobre, considerada estratégica para el crecimiento de la actividad minera.
Una agenda con empresas y referentes del sector
Argentina Mining Norte 2026 reúne a empresas mineras, proveedores de bienes y servicios, inversores, profesionales, organismos públicos, instituciones académicas y representantes de distintas provincias.
Durante este jueves continuará la programación con nuevos bloques dedicados a exploración, proyectos y desarrollo económico. Entre los contenidos previstos se encuentran la actualización del programa de exploración del proyecto El Quevar, en la Puna salteña, y el impacto de la minería en el desarrollo económico del Noroeste Argentino.
También habrá exposiciones sobre cadena de valor, financiamiento, innovación y desarrollo territorial.
De esta manera, Salta vuelve a concentrar la agenda de la industria minera con un encuentro que busca fortalecer los vínculos entre empresas, inversores, proveedores, organismos públicos y otros actores de la actividad, además de ampliar las oportunidades de inversión, empleo y desarrollo de proveedores locales.