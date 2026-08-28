El ranking de las 10 mejores harinas sin gluten y cómo usar cada una

Resumen para apurados
- Especialistas del emprendimiento Lones difundieron un ranking con las diez mejores harinas sin gluten para orientar a personas celíacas y mejorar la nutrición culinaria.
- La guía clasifica las opciones según su valor proteico, como garbanzo y quinoa, o su función técnica para dar textura y elasticidad en masas, como almidones y féculas.
- La combinación de estas alternativas permite sustituir harinas refinadas, optimizando la repostería apta para celíacos y fomentando una alimentación más equilibrada.
Muchas personas requieren de una dieta especializada y de la exclusión de determinados tipos de alimentos. Otras eligen voluntariamente eliminar un alimento o un grupo de ellos por razones de salud. Entre los alimentos que más están recibiendo cuestionamientos actualmente están las harinas refinadas, que no tienen un gran aporte nutricional. Una especialista en comidas sin gluten elaboró un ranking de harinas libres de gluten y explicó cuál es la utilidad de cada una.
Desde Lones, un emprendimiento fundado por una familia celíaca, salió un ranking de las mejores harinas para hacer diferentes tipos de comidas. Sucede que, al momento de elegir, las harinas sin gluten pueden ser buenas opciones por igual. Pero no todas cumplen la misma función, según lo que se quiera hacer.
¿Cuál es la mejor harina sin gluten para masas?
Las principales diferencias entre las harinas sin gluten están relacionadas con sus propiedades nutricionales. Algunas aportan más proteína o fibra, mientras que otras tienen un rol más técnico en la preparación de algunas masas. “Si buscás sumar valor nutricional, opciones como la harina de garbanzo, quinoa o almendras pueden ser grandes aliadas”, revelaron desde el emprendimiento.
En cambio, para mejorar la textura de panes o masas, las féculas y almidones cumplen una función clave. Pero conviene combinarlos con otras harinas para lograr preparaciones equilibradas. En todos los casos, es una buena opción combinarlas para obtener las mejores premezclas.
Top 10 de las mejores harinas sin gluten y su utilidad
1. Harina de garbanzo. Es la más proteica de todas. Contiene fibra, hierro y tiene un bajo impacto glucémico. Si hay que elegir una sola para usar en casa, esta es la indicada.
2. Harina de quínoa. Es rica en aminoácidos esenciales completos, fibra y magnesio. Es de las pocas harinas de las que se puede considerar que tienen proteína de verdad, según la especialista.
3. Harina de avena sin gluten. Contiene magnesio, hierro y zinc. Genera mucha saciedad. Es importante verificar que esté certificada como sin gluten.
4. Harina de almendras. Es rica en grasas saludables y vitamina E. Es una de las mejores para preparaciones de repostería.
5. Harina de coco. Tiene mucha fibra y bajo impacto glucémico, y antes de usarla para cocinar es importante tener en cuenta que absorbe mucho líquido.
6. Harina de mandioca. Tiene más fibra y minerales que la fécula de mandioca, pero sigue teniendo una composición con muchos carbohidratos.
7. Harina de maíz. Entre sus nutrientes están el magnesio, el hierro y el folato. Pero su impacto glucémico es muy alto.
8. Harina de arroz blanco. Es la más usada en premezclas y la que menos nutrientes aporta de las harinas reales.
9. Fécula de mandioca. Es descrita como “la reina de la elasticidad” en los panes sin gluten. Técnicamente indispensable, pero nutricionalmente prescindible.
10. Almidón de maíz. Es liviano y aireado, pero no tiene riqueza nutricional. Siempre tiene que ir acompañado de algo con más sustancia y otras propiedades.