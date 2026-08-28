El ranking de las 10 mejores harinas sin gluten y cómo usar cada una

Muchas personas requieren de una dieta especializada y de la exclusión de determinados tipos de alimentos. Otras eligen voluntariamente eliminar un alimento o un grupo de ellos por razones de salud. Entre los alimentos que más están recibiendo cuestionamientos actualmente están las harinas refinadas, que no tienen un gran aporte nutricional. Una especialista en comidas sin gluten elaboró un ranking de harinas libres de gluten y explicó cuál es la utilidad de cada una.